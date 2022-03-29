"Боль не позволяет мне готовиться лучше": Свитолина объявила о паузе в карьере

Украинская теннисистка испытывает проблемы со спиной.

Сборная Украины по теннису испытывает кадровые проблемы накануне матча "Билли Джин Кинг" против сборной США.

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина заявила, что пропустит ряд турниров в ближайшее время из-за травмы спины. Об этом спортсменка написала на своей странице в Instagram. Она отметила, что последние два месяца были для нее непростыми не только морально, из-за войны в Украине, но и физически. Свитолина призналась, что страдает из-за травмы спины.

"Долгое время я страдала из-за моей спины. Боль не позволяет мне готовиться к турнирам в лучших кондициях. Кроме того, я с невыносимой болью в сердце наблюдаю за тем, что происходит в моей родной стране, Украине, и как мужественно защищает свою страну наш народ — это дало мне огромный толчок продолжать борьбу на корте.

Но сейчас мое тело не выдерживает, мне нужен отдых", — написала Элина Свитолина.

27-летняя украинка также отметила, что с сожалением пропустит Кубок Федераций и ряд европейских турниров, на которых она ежегодно выступает.

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Таким образом, Элина Свитолина не поможет сборной Украины в матче "Билли Джин Кинг" против сборной США, который состоится 15-16 апреля. Ранее стало известно, что не сыграет в составе украинской сборной и Марта Костюк.

Ранее Фокус рассказывал, сколько зарабатывает Элина Свитолина. По данным WTA, украинка заработала 1,3 миллиона евро призовых в 2021 году.

В интервью Дмитрию Гордону девушка также рассказала о том, какими автомобилями и недвижимостью она владеет. Элина Свитолина призналась, что ездит на автомобиле, который ей подарил ее муж Гаэль Монфис, а также имеет в собственности квартиры в Киеве, Лондоне и Монако.