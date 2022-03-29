"Боль не позволяет мне готовиться лучше": Свитолина объявила о паузе в карьере
Украинская теннисистка испытывает проблемы со спиной.
Сборная Украины по теннису испытывает кадровые проблемы накануне матча "Билли Джин Кинг" против сборной США.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина заявила, что пропустит ряд турниров в ближайшее время из-за травмы спины. Об этом спортсменка написала на своей странице в Instagram. Она отметила, что последние два месяца были для нее непростыми не только морально, из-за войны в Украине, но и физически. Свитолина призналась, что страдает из-за травмы спины.
"Долгое время я страдала из-за моей спины. Боль не позволяет мне готовиться к турнирам в лучших кондициях. Кроме того, я с невыносимой болью в сердце наблюдаю за тем, что происходит в моей родной стране, Украине, и как мужественно защищает свою страну наш народ — это дало мне огромный толчок продолжать борьбу на корте.
Но сейчас мое тело не выдерживает, мне нужен отдых", — написала Элина Свитолина.
27-летняя украинка также отметила, что с сожалением пропустит Кубок Федераций и ряд европейских турниров, на которых она ежегодно выступает.
Таким образом, Элина Свитолина не поможет сборной Украины в матче "Билли Джин Кинг" против сборной США, который состоится 15-16 апреля. Ранее стало известно, что не сыграет в составе украинской сборной и Марта Костюк.
Ранее Фокус рассказывал, сколько зарабатывает Элина Свитолина. По данным WTA, украинка заработала 1,3 миллиона евро призовых в 2021 году.
В интервью Дмитрию Гордону девушка также рассказала о том, какими автомобилями и недвижимостью она владеет. Элина Свитолина призналась, что ездит на автомобиле, который ей подарил ее муж Гаэль Монфис, а также имеет в собственности квартиры в Киеве, Лондоне и Монако.