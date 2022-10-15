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Спорт

Еліна Світоліна вперше стала мамою

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс, сім'я
Еліна Світоліна та Гаель Монфіс

Молоді батьки назвали дівчинку Скай.

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Українська тенісистка Еліна Світоліна та її чоловік, французька зірка тенісу Гаель Монфіс, стали батьками: у пари народилася донька. Про це молода мати повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Спортсменка опублікувала фото руки дівчинки, а також своєї та чоловіка.

"Що за ніч! Пані та панове, привітайте Скай Монфіс! Не можу віддячити моєму чоловіку за те, що він пережив цей незабутній момент зі мною", — написала Еліна.

Пара розповіла про свої стосунки у 2019 році. 2021-го Монфіс покликав Світоліну заміж, і вона відповіла згодою. На заручини він подарував їй обручку вартістю 700 тисяч євро.

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла заміж за Монфіса 16 липня 2021 року. Церемонія відбулася у Швейцарії, у місті Ньйон.

У травні цього року тенісистка повідомила, що вони з чоловіком чекають на появу первістка.

Розповідаючи про стосунки з чоловіком, Світоліна відзначила, що вони мають шлюбний контракт. Українська спортсменка зауважила, що якщо жінка заробляє великі гроші, то треба подбати про фінансову безпеку.