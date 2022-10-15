Еліна Світоліна вперше стала мамою
Молоді батьки назвали дівчинку Скай.
Українська тенісистка Еліна Світоліна та її чоловік, французька зірка тенісу Гаель Монфіс, стали батьками: у пари народилася донька. Про це молода мати повідомила на своїй сторінці в Instagram.
Спортсменка опублікувала фото руки дівчинки, а також своєї та чоловіка.
"Що за ніч! Пані та панове, привітайте Скай Монфіс! Не можу віддячити моєму чоловіку за те, що він пережив цей незабутній момент зі мною", — написала Еліна.
Пара розповіла про свої стосунки у 2019 році. 2021-го Монфіс покликав Світоліну заміж, і вона відповіла згодою. На заручини він подарував їй обручку вартістю 700 тисяч євро.
Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла заміж за Монфіса 16 липня 2021 року. Церемонія відбулася у Швейцарії, у місті Ньйон.
У травні цього року тенісистка повідомила, що вони з чоловіком чекають на появу первістка.
Розповідаючи про стосунки з чоловіком, Світоліна відзначила, що вони мають шлюбний контракт. Українська спортсменка зауважила, що якщо жінка заробляє великі гроші, то треба подбати про фінансову безпеку.