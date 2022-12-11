"Не все так однозначно": екскапітан збірної України Тимощук уперше висловився про вторгнення

Уродженець Луцька не бачить різниці між українцями та росіянами і стверджує, що в Санкт-Петербурзі його "поки що все влаштовує"

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Екскапітан збірної України з футболу Анатолій Тимощук вперше прокоментував війну в Україні та заявив, що в ній "не все так однозначно". Ці заяви пролунали в інтерв'ю фанатському руху "Зеніту", пишуть "Волинські новини".

43-річний тренер російського "Зеніту" дав інтерв'ю сайту фанатського руху пітерського клубу, заявивши, що поки що не збирається повертатися до України. І не вважає, що його слід критикувати за те, що він не підтримав Україну у війні.

"Люди завжди будуть говорити і погане, і хороше, а ті, хто каже, який я поганий, нехай згадають, скільки матчів я зіграв за збірну України та скільки користі їй приніс. Те, що я мовчу про "СВО", не говорить про те, що я підтримую її чи ні. У кожного є своя позиція, моя — у тому, що не все так однозначно, тому намагаюся про це не говорити", — заявив Тимощук.

Тимощук заявив, що не відчуває різницю між українцями та росіянами та їх менталітетом. І заявив, що він не має планів повертатися в Україну.

"Чи збираюся я повертатися в Україну після завершення війни? Поки що таких планів у мене немає. Подивимося, як буде в майбутньому. У Росії я вже живу багато років, діти тут ходять до школи. Я не бачу різниці між народами України та Росії. У нас у всіх однакове мислення та менталітет. "Зеніт" — мій дім, і я не збираюся звідси їхати. Поки що мене все влаштовує", — заявив Тимощук.

Нагадаємо, що уродженець Луцька Анатолій Тимощук, переїхав до РФ ще 2007 року, коли перейшов із ФК "Шахтаря" до пітерського "Зеніту", увійшовши згодом до тренерського штабу цього футбольного клубу.

Українська асоціація футболу позбавила Тимощука, в активі якого рекордні 144 матчі у футболці збірної, тренерської ліцензії, титулів та звань, Луцька міська рада — звання почесного громадянина міста, а в музеї футболу у Буковелі прибрали пам'ятні речі Тимощука.

Крім цього, він потрапив до списку осіб, проти яких рекомендовано ввести санкції.

Нагадаємо, що раніше Андрій Шевченко, інші відомі українці, а також голлівудські актори, об'єдналися, щоб допомогти українським лікарям.