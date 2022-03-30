Подарок на День рождения: Анатолий Тимощук лишен звания "Почетный гражданин Луцка"

Экс-футболист сборной Украины празднует 43-летие в Санкт-Петербурге, пока в Украине идет война.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Бывший футболист сборной Украины, а ныне тренер петербургского "Зенита" Анатолий Тимощук лишен звания "Почетный гражданин Луцка", сообщает Sport.ua со ссылкой на решение Луцкого городского совета.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Спорт" в Facebook Подписаться

Это решение поддержали 35 депутатов, мотивировав его тем, что уроженец Луцка Тимощук за весь период военной агрессии России против Украины ни разу не высказался в поддержку родной страны.

"Во времена, когда Украина страдает от военной агрессии России, Анатолий Тимощук не сделал ни единого публичного заявления по этому поводу и не прекратил свое сотрудничество с футбольным клубом страны-агрессора. Таким сознательным выбором он продолжает работать на оккупантов и дискредитирует звание "Почетный гражданин города Луцка", — говорится в официальном заявлении.

Символично, что Анатолий Тимощук лишен звания "Почетный гражданин города Луцка" в свой День рождения: сегодня футболисту исполнилось 43 года.

Отметим, что Анатолий Тимощук родился в Луцке и с шести лет занимался в футбольной школе ФК "Волынь". С 1995 по 1997 год он выступал за основную команду луцкого клуба, после чего перешел в "Шахтер" (Донецк). В составе "оранжево-черных" Тимощук отыграл 10 лет, после чего уехал в Санкт-Петербург, подписав контракт с "Зенитом". Спустя два года он перешел в ФК "Бавария" (Мюнхен), где играл с 2009 по 2013 год, после чего вернулся в "Зенит".

С 2017 года Анатолий Тимощук работает ассистентом главного тренера ФК "Зенит" (Санкт-Петербург).

Ранее Фокус сообщал, что бывший менеджер футболиста Виталий Юрченко рассказал, как Анатолий Тимощук хвастался контактами в ФСБ России. По словам Юрченко, футболист давно знаком с российскими силовиками и допускал нарушение правил дорожного движения, пользуясь своим статусом.

Бывший партнер Тимощука по "Шахтеру" и сборной Украины Юрий Вирт рассказал, что отец Тимощука вступил в ряды территориальной обороны города Луцка. Вирт также отметил, что Анатолий Тимощук регулярно общается с отцом и получает от него информацию о том, что происходит в Украине.