Подарок на День рождения: Анатолий Тимощук лишен звания "Почетный гражданин Луцка"
Экс-футболист сборной Украины празднует 43-летие в Санкт-Петербурге, пока в Украине идет война.
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Бывший футболист сборной Украины, а ныне тренер петербургского "Зенита" Анатолий Тимощук лишен звания "Почетный гражданин Луцка", сообщает Sport.ua со ссылкой на решение Луцкого городского совета.
Это решение поддержали 35 депутатов, мотивировав его тем, что уроженец Луцка Тимощук за весь период военной агрессии России против Украины ни разу не высказался в поддержку родной страны.
"Во времена, когда Украина страдает от военной агрессии России, Анатолий Тимощук не сделал ни единого публичного заявления по этому поводу и не прекратил свое сотрудничество с футбольным клубом страны-агрессора. Таким сознательным выбором он продолжает работать на оккупантов и дискредитирует звание "Почетный гражданин города Луцка", — говорится в официальном заявлении.
Символично, что Анатолий Тимощук лишен звания "Почетный гражданин города Луцка" в свой День рождения: сегодня футболисту исполнилось 43 года.
Отметим, что Анатолий Тимощук родился в Луцке и с шести лет занимался в футбольной школе ФК "Волынь". С 1995 по 1997 год он выступал за основную команду луцкого клуба, после чего перешел в "Шахтер" (Донецк). В составе "оранжево-черных" Тимощук отыграл 10 лет, после чего уехал в Санкт-Петербург, подписав контракт с "Зенитом". Спустя два года он перешел в ФК "Бавария" (Мюнхен), где играл с 2009 по 2013 год, после чего вернулся в "Зенит".
С 2017 года Анатолий Тимощук работает ассистентом главного тренера ФК "Зенит" (Санкт-Петербург).
Ранее Фокус сообщал, что бывший менеджер футболиста Виталий Юрченко рассказал, как Анатолий Тимощук хвастался контактами в ФСБ России. По словам Юрченко, футболист давно знаком с российскими силовиками и допускал нарушение правил дорожного движения, пользуясь своим статусом.
Бывший партнер Тимощука по "Шахтеру" и сборной Украины Юрий Вирт рассказал, что отец Тимощука вступил в ряды территориальной обороны города Луцка. Вирт также отметил, что Анатолий Тимощук регулярно общается с отцом и получает от него информацию о том, что происходит в Украине.