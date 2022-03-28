"Тимощук хвастался контактами в ФСБ", - бывший агент игрока

Украинский футболист продолжает работать в петербургском клубе "Зенит" и молчит о войне России против Украины.

Бывший менеджер Анатолия Тимощука Виталий Юрченко рассказал о причастности футболиста к Федеральной службе безопасности России. Об этом агент заявил в интервью изданию "Футбол 24".

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Менеджер утверждает, что впервые о связи Тимощука и ФСБ узнал четыре года назад, но ждал события, которое спровоцирует его опубликовать доказательства. В частности, Виталий Юрченко отмечает, что все водители Анатолия Тимощука в Санкт-Петербурге были сотрудниками петербургского ОМОНа. В случае, если автомобиль с игроком задерживала полиция, Тимощук использовал свои знакомства с политическими элитами и все проблемы моментально устранялись. Также менеджер сообщил, что Тимощук часто хвастался своими знакомствами в ФСБ и намеренно нарушал правила дорожного движения.

"Тимощук дружит, в частности, с сыном Боярского, который сейчас отключает россиян от инстаграма, фейсбука, всех соцсетей. У него были личные контакты с Умновым, начальником Главка СПБ и ЛО и помощником Министра МВД России, тот же Миллер и Медведев из "Газпрома". В последние годы он активно сотрудничает с РПЦ, даже стал игроком их команды", — рассказывает Юрченко.

Также выяснилось, что адвокаты Тимощука по делу о разделе имущества с бывшей женой Надеждой, имеют отношение к провластной партии "Единая Россия".

Виталий Юрченко также рассказал о деталях личной жизни Анатолия Тимощука. Футболист развелся с супругой, в браке с которой стал отцом двух дочерей, однако быстро нашел себе новую пассию.

"Помните скандальную ситуацию, когда жена Аршавина устроила скандал в самолете? Кричала, что она — сотрудник ФСБ, имеющий определенное офицерское звание и так далее. Так вот, женщина, с которой последние 10-12, а может и 15 лет живет Анатолий, является подругой Аршавиной. Так удивительно, что подруги интересуются футболом и пытаются дойти до близких отношений с футболистами. Также удивительно, что у этих людей нет прошлого. Если вы просмотрите события, привычные для нормального человека – где родился, учился и так далее – то сразу возникают подозрения.

Чтобы избежать распределения имущества во время развода с Надеждой, он все состояние перевел в Россию из разных уголков мира и сделал эту женщину бенефициаром. Они не женаты, то есть даже по российскому законодательству – это не имущество, приобретенное во время совместной жизни. Поэтому ей выгодно его "слить", чтобы стать полным бенефициаром всех состояний, которые он заработал на протяжении игровой и тренерской карьеры", — сообщил менеджер.

Напомним, ранее экс-партнер Тимощука по донецкому "Шахтеру" Юрий Вирт сообщил, что отец Тимощука вступил в ряды территориальной обороны города Луцка.

Из-за отсутствия публичной позиции Анатолия Тимощука о войне России против Украины, Украинская ассоциация футбола приняла решение лишить футболиста всех наград и званий, а также исключить его из реестра футболистов сборной Украины.