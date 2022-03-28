"Тимощук хвалився контактами у ФСБ", — колишній агент гравця

Український футболіст продовжує працювати в петербурзькому клубі "Зеніт" та мовчить про війну Росії проти України.

Колишній менеджер Анатолія Тимощука Віталій Юрченко розповів про причетність футболіста до Федеральної служби безпеки Росії. Про це агент заявив в інтерв'ю "Футбол 24".

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Менеджер стверджує, що вперше про зв'язок Тимощука та ФСБ дізнався чотири роки тому, але чекав на події, які спровокують його опублікувати докази. Зокрема, Віталій Юрченко зазначає, що всі водії Анатолія Тимощука в Санкт-Петербурзі були співробітниками петербурзького ОМОНу. У разі, якщо автомобіль із гравцем затримувала поліція, Тимощук використовував свої знайомства з політичними елітами та всі проблеми миттєво усувалися. Також менеджер повідомив, що Тимощук часто хвалився своїми знайомствами у ФСБ та навмисно порушував правила дорожнього руху.

"Тимощук товаришує, зокрема, з сином Боярського, який зараз відключає росіян від інстаграму, фейсбуку, всіх соцмереж. У нього були особисті контакти з Умновим, начальником Главку СПБ і ЛО та помічником Міністра МВС Росії, той же Міллер і Медведєв із "Газпрому". В останні роки він активно співпрацює з РПЦ, навіть став гравцем їхньої команди", — розповідає Юрченко.

Також з'ясувалося, що адвокати Тимощука у справі про розподіл майна з колишньою дружиною Надією пов'язані з провладною партією "Єдина Росія".

Віталій Юрченко також розповів про деталі особистого життя Анатолія Тимощука. Футболіст розлучився з дружиною, у шлюбі з якою став батьком двох дочок, проте швидко знайшов собі нову пасію.

"Пам'ятаєте скандальну ситуацію, коли дружина Аршавіна влаштувала скандал у літаку? Кричала, що вона — співробітниця ФСБ, яка має певне офіцерське звання і так далі. Так от, жінка, з якою останні 10-12, а може й 15 років живе Анатолій, є подругою Аршавіної Так дивно, що подруги цікавляться футболом і намагаються дійти до близьких стосунків з футболістами Також дивно, що в цих людей немає минулого Якщо ви переглянете події, звичні для нормальної людини, — де народився, навчався і так далі — то відразу виникають підозри.

Щоб уникнути розподілу майна під час розлучення з Надією, він всі статки перевів у Росію з різних куточків світу і зробив цю жінку бенефіціаром. Вони не одружені, тобто за російським законодавством — це не майно, набуте під час спільного життя. Тому їй вигідно його "злити", щоб стати повним бенефіціаром усіх статків, які він заробив упродовж ігрової та тренерської кар'єри", — повідомив менеджер.

Нагадаємо, раніше експартнер Тимощука з донецького "Шахтаря" Юрій Вірт повідомив, що батько Тимощука вступив до лав територіальної оборони міста Луцьк.

Через відсутність публічної позиції Анатолія Тимощука щодо війни Росії проти України, Українська асоціація футболу вирішила позбавити футболіста всіх нагород та звань, а також виключити його з реєстру футболістів збірної України.