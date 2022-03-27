"Батько Тимощука записався у тероборону у Луцьку", — Юрій Вірт

Анатолій Тимощук продовжує працювати у санкт-петербурзькому "Зеніті", незважаючи на війну Росії проти України.

Головний тренер футбольного клубу "Верес" (Рівне) Юрій Вірт у коментарі телеканалу "Футбол 1" розповів про взаємини зі своїм екс-партнером із донецького "Шахтаря" Анатолієм Тимощуком.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

48-річний тренер повідомив, що звертався до Тимощука з питанням про його позицію, зазначивши, що на місці нинішнього тренера санкт-петербурзького "Зеніту" він вчинив би інакше. Про те, чи йому щось відповів Анатолій Тимощук, Юрій Вірт не розповів.

"Він повинен сам пояснити свій вчинок. Він живе у Санкт-Петербурзі. Я не знаю, чи бачить він те, що відбувається в Україні. Написав йому, що якби він побачив, то покинув цей клуб і жив би в іншій країні", — відзначив Вірт.

Він також висловив думку, що Анатолій Тимощук знає, що насправді відбувається в Україні. Джерелом інформації для колишнього футболіста збірної України є його батько, який попри мовчазну позицію сина, вирушив захищати Україну зі зброєю в руках.

"Я знаю, що батько його повністю тримає в курсі. Він мешкає у Луцьку і записався в тероборону. Я думаю, що він усе знає", — додав Юрій Вірт.

Зазначимо, що Юрій Вірт продав свою медаль, здобуту за перемогу "Шахтаря" у Кубку УЄФА у 2009 році. За неї колишній голкіпер отримав 220 тисяч гривень, які передасть Збройним Силам України.

Раніше Фокус розповідав, що російський коментатор Василь Уткін викрив Анатолія Тимощука в шахрайстві. Уткін розповів історію, як Тимощук продав спекулянтам кілька квитків на матч півфіналу Кубка УЄФА 2007/2008 "Зеніт" — "Баварія".

Про Анатолія Тимощука також висловився і колишній головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров. Він зазначив, що під час війни не можна займати нейтральну позицію і чекати, коли перевага опиниться на чиємусь боці.