"Під час війни не можна займати нейтральну позицію", — Ребров висловився про Тимощука

Ребров каже, що це не той випадок, коли можна відсидітися, почекати кілька тижнів та подивитися, на чиєму боці перевага.

У своєму недавньому інтерв'ю Сергій Ребров, колишній нападник збірної України, який зараз тренує "Аль-Айн" з Абу-Дабі, поділився думкою про тренера пітерського "Зеніту" Анатолія Тимощука, який продовжив співпрацю з клубом з РФ, попри війну. Про це повідомляє "Команда".

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Ребров зазначив, що, на жаль, є певна категорія людей, які розуміють, що до України вони повернутися не зможуть, а в Європі вони нікому не потрібні. Ребров припускає, що, цілком можливо, в когось із них і є певна громадянська позиція, проте вони вважають за краще набрати в рот води.

За словами Реброва, це стосується як спортсменів, так і представників шоубізнесу, які народилися в Україні.

"Я впевнений, що Толя десь усередині переживає, але йому, напевно, треба годувати свою сім'ю — і це для нього важливіше за громадянську позицію, — пояснив Ребров. — Це його життя. От тільки під час війни не можна зайняти нейтральну позицію".

Ребров каже, що це не той випадок, коли вдасться відсидітися, почекати кілька тижнів та подивитися, на чиєму боці перевага.

"Ні. Такого не буде, і я сподіваюся, що наша країна очиститься від таких людей", — пояснив тренер клубу з ОАЕ, якому нещодавно вдалося вивести скромний за нинішніми мірками будапештський "Ференцварош" у Лігу Чемпіонів і двічі виграти національну першість.

Про росіян

Ексфутболіст української збірної розповів, що в Еміратах достатньо вихідців із країни-агресора і часом трапляються конфлікти.

"Як у РФ, так і тут, достатньо жертв багаторічної пропаганди", — ділиться своїми спостереженнями український фахівець. За його словами, містом він ходить з українською символікою й іноді зустрічає росіян, які підходять і просять вибачення. Але таких небагато.

Раніше Фокус повідомляв, що Андрій Ярмоленко допоміг українській армії у своєму рідному Чернігові. Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус розповів, що нападник лондонського "Вест Гема" відправив потрібні технічні засоби українським розвідникам.