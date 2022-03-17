Футболіст Андрій Ярмоленко передав технічну допомогу українським військовим у Чернігові

Гравець англійського клубу "Вест Гем" надіслав необхідні технічні засоби для українських розвідників.

Голова Чернігівської обласної військово-цивільної адміністрації В'ячеслав Чаус розповів про допомогу, яку українські військові отримали від українського футболіста Андрія Ярмоленка.

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На своїй сторінці у Facebook чиновник опублікував відео, в якому він дякує Ярмоленку за передані технічні засоби для українських розвідників.

"Я дуже вдячний Андрію Ярмоленку за ту допомогу, яку він передає сьогодні своєму місту. Ці "ніштяки", які зараз у мене в руках, підуть нашим розвідникам. Це те, що їм зараз дуже потрібне. Андрію, велике тобі дякую, бережи себе", — сказав В'ячеслав Чаус.

Незважаючи на те, що Андрій Ярмоленко народився в Санкт-Петербурзі (тоді ще Ленінграді), його родина повернулася до Чернігова, коли він був маленькою дитиною. Ярмоленко зростав у Чернігові, де й почав грати у футбол, після чого вирушив до академії футбольного клубу "Динамо" Київ.

За свою професійну кар'єру Андрій Ярмоленко встиг пограти не лише за київське "Динамо", а й за такі клуби як "Борусія" (Дортмунд) та "Вест Гем" (Лондон), у якому він грає і зараз.

Раніше Фокус розповідав про те, що Андрій Ярмоленко забив гол у матчі "Вест Гем" — "Астон Вілла" і не стримав сліз. Повний стадіон у Лондоні оплесками підтримав українського футболіста, який свій гол присвятив Україні.

На початку березня Ярмоленко записав відеозвернення до російських футболістів, закликавши їх виступити проти війни, яку Росія розпочала на території України. Під час свого монологу 32-річний футболіст зазначив, що деякі російські футболісти "люблять показувати яйця на камеру, але настав час показати яйця в реальному житті".