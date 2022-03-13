Ярмоленко забив Астон Вілле і розплакався (відео)

Гравець збірної України Андрій Ярмоленко сказав, що дуже переживає через те, що російська армія щодня вбиває українців.

Український футболіст Андрій Ярмоленко став на коліна і розплакався після того, як забив гол, граючи за клуб Вест Хем. Трибуни тріумфували під час цієї події — 70 тисяч людей аплодували стоячи, повідомляє Mirror.

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"Гол за Вест Хем та за Україну", — кричали люди на стадіоні.

Гравець збірної України Андрій Ярмоленко, який грає за команду Девіда Моєса, відкрив рахунок для свого клубу, вивівши гру з тупикової ситуації за 20 хвилин до кінця поєдинку.

Матч проти Астон Вілли закінчився з рахунком 2:1 на користь Вест Хем.

"Це було так емоційно для мене через ситуацію в моїй країні. Мені так складно зараз, у цей момент, думати про футбол, бо щодня російська армія вбиває українців", — сказав Ярмоленко після гри.

Раніше керівництво клубу надало Ярмоленку кілька днів позапланових вихідних у зв'язку із ситуацією в Україні.

Ярмоленко, який також зробив пожертвування збройним силам своєї країни, взяв участь у спільному відео, яке закликає гравців, уболівальників та тренерів "протистояти російській пропаганді" та "зупинити кровопролиття".

Раніше Фокус повідомляв, що екскапітана збірної України Анатолія Тимощука позбавили всіх нагород, титулів та тренерської ліцензії Pro, а також довічно заборонили займатися футболом в Україні за напис "Ні війні" в його Instagram.

Руслан Маліновський допоміг "Аталанті" перемогти "Баєр", забивши гол, і зробивши дві гольові передачі.