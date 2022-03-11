Гол і дві передачі: Руслан Маліновський допоміг "Аталанті" перемогти "Баєр" (відео)

Продуктивна гра українського футболіста допомогла його команді здобути перемогу в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Футбольний клуб "Аталанта", за який виступає український пів захисник Руслан Маліновський, здобув перемогу с матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Баєра".

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Німецький клуб відкрив рахунок уже на 11-й хвилині: гол у свій актив записав Арангіс. Але гості мали перевагу недовго: Руслан Маліновський зрівняв рахунок через 12 хвилин. Буквально в наступній атаці "Аталанта" спромоглася вийти вперед: цього разу Маліновський асистував Муріелю, який відправив м'яч у ворота.

На початку другого тайму цей тандем організував і третій м'яч "Аталанти": Маліновський віддав передачу, після якої Муріель оформив дубль. Проте "Баєру" вдалося відіграти один м'яч: Мусса Діабі в середині другого тайму скоротив відставання, але розвинути локальний успіх футболісти німецького клубу не змогли.

"Аталанта" здобула третю перемогу поспіль у Лізі Європи: у стикових матчах за вихід у 1/8 фіналу італійський клуб двічі обіграв "Олімпіакос" (2:1; 3:0).

Матч-відповідь "Баєр" — "Аталанта" відбудеться 17 березня в Леверкузені.

Ліга Європи УЄФА. 1/8 фіналу

"Аталанта" — "Баєр" — 3:2

Голи : 0:1, Арангіс, 11; 1:1, Маліновський, 23; 1:2, Муріель, 25; 1:3, Муріель, 49; 2:3, Мусса Діабі, 63.

Нагадаємо, що раніше Руслан Маліновський заявив, що Анатолій Тимощук уже не є легендою українського футболу. Так Маліновський відреагував на пасивну позицію Тимощука до російської військової агресії в Україні.

У лютому Руслан Маліновський влучив у ворота "Ювентуса" в матчі чемпіонату Італії, успішно реалізувавши штрафний удар із далекої дистанції.