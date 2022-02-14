Знову "Ювентус": Руслан Малиновський забив за "Аталанту" (відео)

Цього поточного сезону півзахисник збірної України забив п'ять м'ячів за "Аталанту", всі — з-за меж штрафного майданчика.

Напередодні, 13 лютого, в центральному матчі 25 туру італійської Серії А "Ювентус" на останніх хвилинах вирвав в "Аталанти". Єдиний м'яч у складі господарів провів півзахисник збірної України Руслан Малиновський. Відеоогляд матчу опублікував офіційний YouTube-канал Італійського чемпіонату.

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Українець вийшов на поле лише в другому таймі. На 60-й хвилині замість гравця збірної Колумбії Луїса Мур'єля.

Заміни Гасперіні

Треба сказати, що головний тренер "Аталанти" Джан П'єро Гасперіні часто тасує склад та ефективно використовує правило п'яти замін, щоб підтримувати належну інтенсивність гри.

Італійський фахівець нерідко випускає одразу кількох представників групи атаки. Щодо цього заміни нагадують "хокейні" трійки, а українському півзахиснику часто відводиться роль джокера.

На думку італійської преси, він не такий корисний у створенні глибини атаки, як, наприклад, колишній розігрувач команди Алехандро Гомес.

Але, зважаючи на все, зараз в "Аталанті", нарешті знайшли адекватну заміну скандальному аргентинцю. На роль головної дійової особи в атаці La Dea претендує івуарієць Жеремі Бога, який у зимове міжсезоння за 22 млн євро перебрався до Бергамо з Сассуоло.

[ + – ] Дебютний гол Жеремі Бога за "Аталанту".

Фахівець з "Ювентусу"

Хай там як, Малиновському вистачило 15 хвилин на полі, щоби внести перелом у гру і вивести команду вперед. Розігруючи стандартне становище на далеких підступах до штрафного майданчика "Ювентуса", швейцарець Ремо Фройлер покотив м'яч під удар українцю, і той по хитромудрій траєкторії направив його у ворота Войцеха Щесни.

Статистика Руслана Малиновського в матчах проти "Ювентуса":

6 матчів,

4 голи.

Загалом, спеціаліст з "Ювентусу" та спеціаліст з Щесни. Польському голкіперу, очевидно, важко справлятися з ударами здалеку. Для українського півзахисника це вже п'ятий гол у сезоні й всі 5 забиті дальніми ударами.

Загальна статистика Малиновського в Серії А:

22 голи,

14 із них — з-за меж штрафного майданчика.

[ + – ] Руслан Малиновський має порівняно високу оцінку за матч проти "Юве".

У цьому матчі український хавбек міг претендувати й на звання найкращого гравця, якби Ганс Гатебур головою замкнув його навіс, а не пробив у штангу.

Турнірна таблиця Серії А

Водночас диспозиція після цієї нічиї не змінилася: "Ювентус" із 46 очками залишився на четвертому рядку, в "Аталанти" — 44 очки та п'яте місце.

Раніше Фокус повідомляв, що результативна передача Романа Яремчука принесла "Бенфіці" перемогу в чемпіонаті Португалії. Нападник збірної України, як і його колега зі збірної, який виступає в Італії, розпочинав матч своєї команди на лаві запасних.