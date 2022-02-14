Снова "Ювентус": Руслан Малиновский забил за "Аталанту" (видео)
В этом текущем сезоне полузащитник сборной Украины забил пять мячей за "Аталанту", все — из-за пределов штрафной площади.
Накануне, 13 февраля, в центральном матче 25-го тура итальянской Серии А "Ювентус" на последних минутах вырвал у "Аталанты". Единственный мяч в составе хозяев провел полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский. Видеообзор матча опубликовал официальный YouTube-канал Итальянского чемпионата.
Украинец вышел на поле только во втором тайме. На 60-й минуте вместо игрока сборной Колумбии Луиса Муриэля.
Замены Гасперини
Надо сказать, что главный тренер "Аталанты" Джанпьеро Гасперини часто тасует состав и эффективно использует правило пяти замен, чтобы поддерживать должную интенсивность игры.
Итальянский специалист нередко выпускает сразу нескольких представителей группы атаки. В этом отношении его замены напоминают "хоккейные" тройки, а украинскому полузащитнику часто отводится роль джокера.
По мнению итальянской прессы, он не столь полезен в создании глубины атаки, как, к примеру, бывший разыгрывающий команды Алехандро Гомес.
Но, судя по всему, сейчас в "Аталанте", наконец-то нашли адекватную замену скандальному аргентинцу. На роль главного действующего лица в атаке La Dea претендует ивуариец Жереми Бога, который в зимнее межсезонье за 22 млн евро перебрался в Бергамо из Сассуоло.
Специалист по "Ювентусу"
Как бы то ни было, Малиновскому хватило 15 минут на поле, чтобы внести перелом в игру и вывести команду вперед. Разыгрывая стандартное положение на дальних подступах к штрафной "Ювентуса" швейцарец Ремо Фройлер катнул мяч под удар украинцу, и тот по замысловатой траектории направил его в ворота Войцеха Щесны.
Статистика Руслана Малиновского в матчах против "Ювентуса":
- 6 матчей,
- 4 гола.
В общем, специалист по "Ювентусу" и специалист по Щесны. Польскому голкиперу, очевидно, сложно справляться с ударами издали. Для украинского полузащитника это уже пятый гол в сезоне, и все 5 забиты дальними ударами.
Общая статистика Малиновского в Серии А:
- 22 гола,
- 14 из них — из-за пределов штрафной.
В этом матче украинский хавбек мог претендовать и на звание лучшего игрока, если бы Ханс Хатебур головой замкнул его навес, а не пробил в штангу.
Турнирная таблица Серии А
Вместе с тем, диспозиция после этой ничьи не изменилась: "Ювентус" с 46 очками остался на четвертой строчке, у "Аталанты" — 44 очка и пятое место.
Ранее Фокус сообщал, что результативная передача Романа Яремчука принесла "Бенфике" победу в чемпионате Португалии. Нападающий сборной Украины, как и его коллега по сборной, выступающий в Италии, начинал матч своей команды на скамейке запасных.