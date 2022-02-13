Роман Яремчук помог "Бенфике" забить победный гол в чемпионате (видео)

В субботнем матче внутреннего первенства украинцу хватило пяти минут, чтобы отдать результативную передачу. Забитый мяч оказался победным.

Голевая передача нападающего сборной Украины Романа Яремчука помогла лиссабонской "Бенфике" добиться победы в календарном матче Примейры. Видеообзор матча опубликовал официальный канал клуба в YouTube.

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В последнее время 26-летний футболист не всегда играет в стартовом составе "Бенфики". В субботнем матче внутреннего первенства против "Санта-Клары" он вышел на замену на 57-й минуте. Пяти минут украинцу хватило, чтобы отличиться результативными действиями — отдать голевую передачу на Дарвина Нуньеса. Это мяч оказался победным.

Благодаря этой победе "Бенфика" укрепилась на третьем строчке турнирной таблицы Примейры и отстает от ближайшего соперника на четыре очка.

Выступления украинца в составе "Бенфики" нельзя назвать совершенно провальными. В нынешнем сезоне Яремчук провел за португальский клуб 29 матчей и только в девяти выходил на поле с лавки запасных. На его счету семь голов и четыре ассиста.

Вместе с тем, руководству клуба этого показалось мало, и в последний день зимнего межсезонья его выставили на трансфер. "Бенфика" решила продать нападающего Романа Яремчука, который только прошлым летом перешел в команду из бельгийского "Гента" за 17 млн евро. "Бенфика" была готова продать Яремчука за все те же 17 млн евро. Будущее украинца связывают английским "Эвертоном". Лиссабонский клуб, как и многие другие представители Португалии, зарабатывает на переходах футболистов в более состоятельные клубы из Англии, Италии и Испании.