Роман Яремчук допоміг "Бенфіці" забити переможний гол у чемпіонаті (відео)

У суботньому матчі внутрішньої першості українцеві вистачило п'ять хвилин, щоб віддати результативну передачу. Забитий м'яч виявився переможним.

Гольова передача нападаючого збірної України Романа Яремчука допомогла лісабонській "Бенфіці" здобути перемогу в календарному матчі Прімейри. Відеоогляд матчу опублікував офіційний канал клубу у YouTube.

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Останнім часом 26-річний футболіст не завжди грає у стартовому складі "Бенфіки". У суботньому матчі внутрішньої першості проти "Санта-Клари" він вийшов на заміну на 57-й хвилині. П'ять хвилин українцеві вистачило, аби відзначитись результативними діями — віддати гольову передачу на Дарвіна Нуньєса. Цей м'яч виявився переможним.

Завдяки перемозі "Бенфіка" зміцнилася на третьому рядку турнірної таблиці Прімейри та відстає від найближчого суперника на чотири очки.

Виступи українця у складі "Бенфіки" не можна назвати абсолютно провальними. Нинішнього сезону Яремчук провів за португальський клуб 29 матчів і лише у дев'яти виходив на поле з лави запасних. На його рахунку сім голів та чотири асисти.

Водночас, керівництву клубу цього виявилося недостатньо, і в останній день зимового міжсезоння його виставили на трансфер. "Бенфіка" вирішила продати нападаючого Романа Яремчука, який лише минулого літа перейшов у команду з бельгійського "Гента" за 17 млн євро. Його були готові продати за ті самі 17 млн євро. Майбутнє українця пов'язують з англійським "Евертоном". Лісабонський клуб, як і багато інших представників Португалії, заробляє на переходах футболістів у більш заможні клуби з Англії, Італії та Іспанії.