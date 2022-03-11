Гол и две передачи: Руслан Малиновский помог "Аталанте" победить "Байер" (видео)

Продуктивная игра украинского футболиста помогла его команде одержать победу в 1/8 финала Лиги Европы.

Футбольный клуб "Аталанта", за который выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский, одержал победу в матче 1/8 финала Лиги Европы против "Байера".

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Немецкий клуб открыл счет уже на 11-й минуте матча: гол в свой актив записал Арангис. Но гости имели преимущество недолго: Руслан Малиновский сравнял счет спустя 12 минут. Буквально в следующей атаке "Аталанта" смогла выйти вперед: на этот раз Малиновский ассистировал Муриэлю, который отправил мяч в ворота.

В начале второго тайма этот тандем организовал и третий мяч "Аталанты": Малиновский снова отдал передачу, после которой Муриэль оформил дубль. Тем не менее, "Байеру" удалось отыграть один мяч: Мусса Диаби в середине второго тайма сократил отставание, но развить локальный успех футболисты немецкого клуба не смогли.

"Аталанта" одержала третью победу подряд в Лиге Европы: в стыковых матчах за выход в 1/8 финала итальянский клуб дважды обыграл "Олимпиакос" (2:1; 3:0).

Ответный матч "Байер" — "Аталанта" состоится 17 марта в Леверкузене.

Лига Европы УЕФА. 1/8 финала

"Аталанта" — "Байер" — 3:2

Голы: 0:1, Арангис, 11; 1:1, Малиновский, 23; 1:2, Муриэль, 25; 1:3, Муриэль, 49; 2:3, Мусса Диаби, 63.

Напомним, ранее Руслан Малиновский заявил, что Анатолий Тимощук уже не является легендой украинского футбола. Так Малиновский отреагировал на пассивную позицию Тимощука по отношению к российской военной агрессии в Украине.

В феврале Руслан Малиновский поразил ворота "Ювентуса" в матче чемпионата Италии, успешно реализовав штрафной удар с дальней дистанции.