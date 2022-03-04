"Больше не легенда украинского футбола". Малиновский раскритиковал Тимощука

Футболист сборной Украины не понимает, почему Тимощук продолжает работать в "Зените" во время военной агрессии России в Украине.

Полузащитник итальянского клуба "Аталанта" и национальной сборной Украины по футболу Руслан Малиновский раскритиковал бывшего украинского футболиста Анатолия Тимощука во время эфира YouTube-проекта "Денисов Time".

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Малиновский считает, что своей молчаливой позицией и продолжением работы в России, Анатолий Тимощук нивелировал все свои предыдущие достижения.

"По поводу Тимощука нужно спросить у него самого. Тяжело что-то комментировать, но для меня это странно. Я не могу объяснить его позицию в этой ситуации, но считаю, что это неправильно. Не знаю, как он будет с этим жить, но он больше не легенда украинского футбола, это сто процентов. За эти дни о его заслугах уже все забыли", — сказал Руслан Малиновский.

Отметим, что Анатолий Тимощук работает ассистентом главного тренера ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) с 2017 года. Ранее он был футболистом этого клуба. За свою карьеру уроженец Луцка Анатолий Тимощук выступал за такие клубы, как "Волынь" (Луцк), "Шахтер" (Донецк), "Зенит" (Санкт-Петербург) и "Бавария" (Мюнхен).

Ранее бывшая жена Тимощука Надежда рассказала, что он вывез в Россию иконы, сумма которых равна 10 миллионам евро. Отношения Анатолия Тимощука и его супруги Надежды давно стали публичными: женщина судится с бывшим футболистом, который пытается лишить ее имущества, нажитого за годы выступлений в Германии. Надежда Тимощук воспитывает двух дочерей от брака с футболистом.

Напомним, что украинский футболист Ярослав Ракицкий, выступавший за "Зенит" с 2019 года, уже покинул клуб. Официальная версия ухода Ракицкого — семейные обстоятельства, но ранее футболист осудил агрессию России в Украине.