Ярослав Ракицкий расторг контракт с "Зенитом"

Украинский защитник не захотел играть за петербургский клуб после военной агрессии России в Украине.

Российский футбольный клуб "Зенит" расстался с украинским защитником Ярославом Ракицким, сообщает пресс-служба клуба.

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Согласно официальному сообщению, это решение принято по просьбе самого футболиста.

"2 марта по просьбе Ярослава Ракицкого досрочно прекращено действие контракта с ним.

Мы искренне желаем благополучия родным и близким Ярослава Ракицкого и, конечно, выражаем надежду увидеться на футбольных полях", — говорится в заявлении на странице клуба в Twitter.

[ + – ] Ярослав Ракицкий ушел из ФК "Зенит"

Украинский футболист выступал в Санкт-Петербурге с 2019 года. В "Зенит" он перешел из донецкого "Шахтера", воспитанником которого является. В составе "Зенита" Ярослав Ракицкий провел 108 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 11 результативных сообщений. За 10 лет в "Шахтере" (2009 — 2019), продуктивность Ракицкого была равна 14 голам и 30 результативным передачам в 326 матчах.

Где продолжит карьеру экс-футболист национальной сборной Украины пока не сообщается.

Трансферная стоимость 32-летнего центрального защитника составляет 6 миллионов евро.

Ярослав Ракицкий, несмотря на репутацию не патриотичного игрока, сразу осудил российскую военную агрессию, сделав две публикации на своей странице в Instagram. Ранее футболиста упрекали в том, что он не поет Гимн Украины перед матчами за национальную сборную. После перехода Ракицкого в "Зенит" в 2019 году, его перестали вызывать в сборную Украины.

Напомним, что Фокус рассказывал о том, что Андрей Воронин покинул тренерский штаб клуба "Динамо" Москва. Украинский специалист работал в московском клубе ассистентом главного тренера с 2020 года. Он также осудил военное вторжение России в Украину и спустя несколько дней принял решение покинуть клуб и вернуться в Украину.