Украинец Андрей Воронин покинул тренерский штаб московского "Динамо"

42-летний специалист решил уехать из России после военного вторжения страны в Украину.

Украинский футболист Андрей Воронин покинул футбольный клуб "Динамо" Москва, в котором работал ассистентом главного тренера. Об этом сообщается в твиттере московского клуба.

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"Футбольный клуб "Динамо" и помощник главного тренера Воронин достигли соглашения о расторжении контракта по соглашению сторон", — говорится в официальном заявлении клуба.

[ + – ] Андрей Воронин ушел из ФК Динамо Москва

Таким образом Воронин выразил протест военным действиям России на территории Украины. Ранее он неоднократно публиковал посты в поддержку Украины на странице в Instagram.

[ + – ] Андрей Воронин высказался против российской агрессии в Украине Фото: Скриншот

Андрей Воронин работал ассистентом главного тренера московского "Динамо" с 2020 года. Ранее он играл за этот клуб — с 2010 по 2014 года. Сам Воронин родился в Одессе, но в 1995 году, в возрасте 16 лет уехал в молодежную команду немецкого клуба "Боруссия" (Менхенгладбах). Он выступал за такие немецкие команды, как "Боруссия" (Менхенгладбах), "Майнц 05", "Кельн", "Байер 04", "Герта" и "Фортуна" (Дюссельдорф), а также английский "Ливерпуль".

В составе сборной Украины Андрей Воронин играл с 2002 по 2012 года, провел 74 матча и забил 8 мячей. Вместе с главной командой страны он участвовал на чемпионате мира-2006 и Евро-2012, после которого и завершил карьеру в сборной.

Отметим, что продолжает работать в России бывший полузащитник сборной Украины Анатолий Тимощук, который с 2017 года является ассистентом главного тренера санкт-петербургского "Зенита". В этом же клубе играет Ярослав Ракицкий, а еще один украинец, Иван Ордец, выступает за московское "Динамо". Все они высказались против войны в Украине, однако пока не расторгли контракты с клубами.

Ранее Фокус рассказывал, что ФИФА и УЕФА исключили сборную России и российские клубы из соревнований, которые проводятся под юрисдикцией организаций.