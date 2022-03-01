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Спорт Російсько-українська війна

Українець Андрій Воронін залишив тренерський штаб московського "Динамо"

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Андрій Воронін Динамо Москва
Фото: ФК Динамо Москва | Андрій Воронін залишив московське "Динамо"

42-річний фахівець вирішив виїхати з Росії після воєнного вторгнення країни в Україну.

Український футболіст Андрій Воронін залишив футбольний клуб "Динамо" Москва, у якому працював помічником головного тренера. Про це повідомляється у твіттері московського клубу.

"Футбольний клуб "Динамо" та помічник головного тренера Воронін досягли угоди про розірвання контракту за угодою сторін", — йдеться в офіційній заяві клубу.

Андрій Воронін пішов із ФК Динамо Москва

Таким чином, Воронін висловив протест військовим діям Росії на території України. Раніше він неодноразово публікував пости на підтримку України на сторінці в Instagram.

Андрій Воронін, війна в Україні
Андрій Воронін висловився проти російської агресії в Україні
Фото: Скриншот

Андрій Воронін працював асистентом головного тренера московського "Динамо" з 2020 року. Раніше він грав за цей клуб – з 2010 до 2014 року. Сам Воронін народився в Одесі, але у 1995 році, у віці 16 років поїхав до молодіжної команди німецького клубу "Боруссія" (Менхенгладбах). Він виступав за такі німецькі команди, як "Боруссія" (Менхенгладбах), "Майнц 05", "Кельн", "Байєр 04", "Герта" та "Фортуна" (Дюссельдорф), а також англійський "Ліверпуль".

У складі збірної України Андрій Воронін грав з 2002 по 2012 роки, провів 74 матчі та забив 8 м'ячів. Разом із головною командою країни він брав участь на чемпіонаті світу-2006 та Євро-2012, після якого і завершив кар'єру у збірній.

Зазначимо, що продовжує працювати в Росії колишній півзахисник збірної України Анатолій Тимощук, який з 2017 року є помічником головного тренера санкт-петербурзького "Зеніту". У цьому ж клубі грає Ярослав Ракицький, а ще один українець Іван Ордець виступає за московське "Динамо". Усі вони висловилися проти війни в Україні, однак поки що не розірвали контракти з клубами.

Раніше Фокус розповідав, що ФІФА та УЄФА виключили збірну Росії та російські клуби зі змагань, що проводяться під юрисдикцією організацій.