Українець Андрій Воронін залишив тренерський штаб московського "Динамо"

42-річний фахівець вирішив виїхати з Росії після воєнного вторгнення країни в Україну.

Український футболіст Андрій Воронін залишив футбольний клуб "Динамо" Москва, у якому працював помічником головного тренера. Про це повідомляється у твіттері московського клубу.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Спорт" в Facebook Підписатись

"Футбольний клуб "Динамо" та помічник головного тренера Воронін досягли угоди про розірвання контракту за угодою сторін", — йдеться в офіційній заяві клубу.

[ + – ] Андрій Воронін пішов із ФК Динамо Москва

Таким чином, Воронін висловив протест військовим діям Росії на території України. Раніше він неодноразово публікував пости на підтримку України на сторінці в Instagram.

[ + – ] Андрій Воронін висловився проти російської агресії в Україні Фото: Скриншот

Андрій Воронін працював асистентом головного тренера московського "Динамо" з 2020 року. Раніше він грав за цей клуб – з 2010 до 2014 року. Сам Воронін народився в Одесі, але у 1995 році, у віці 16 років поїхав до молодіжної команди німецького клубу "Боруссія" (Менхенгладбах). Він виступав за такі німецькі команди, як "Боруссія" (Менхенгладбах), "Майнц 05", "Кельн", "Байєр 04", "Герта" та "Фортуна" (Дюссельдорф), а також англійський "Ліверпуль".

У складі збірної України Андрій Воронін грав з 2002 по 2012 роки, провів 74 матчі та забив 8 м'ячів. Разом із головною командою країни він брав участь на чемпіонаті світу-2006 та Євро-2012, після якого і завершив кар'єру у збірній.

Зазначимо, що продовжує працювати в Росії колишній півзахисник збірної України Анатолій Тимощук, який з 2017 року є помічником головного тренера санкт-петербурзького "Зеніту". У цьому ж клубі грає Ярослав Ракицький, а ще один українець Іван Ордець виступає за московське "Динамо". Усі вони висловилися проти війни в Україні, однак поки що не розірвали контракти з клубами.

Раніше Фокус розповідав, що ФІФА та УЄФА виключили збірну Росії та російські клуби зі змагань, що проводяться під юрисдикцією організацій.