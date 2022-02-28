FIFA та UEFA усунули збірну Росії від участі у всіх міжнародних турнірах

Через ухвалене організаціями рішення російська збірна з футболу не візьме участі в чемпіонаті світу — 2022 у Катарі.

Бюро Ради ФІФА та Виконавчий комітет УЄФА усунули збірну Росії від участі у всіх турнірах під своєю егідою. Таке рішення ухвалили на тлі військового вторгнення РФ до України, йдеться у пресрелізі ФІФА.

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"Після перших рішень, прийнятих Радою ФІФА та Виконавчим комітетом УЄФА, які передбачали вжиття додаткових заходів, сьогодні ухвалили спільне рішення про те, що всі російські команди, як національні збірні, так і клуби, мають бути усунені від участі в змаганнях ФІФА та УЄФА до подальшого повідомлення", — сказано в повідомленні.

Так збірна Росії з футболу не зможе зіграти відбіркові матчі чемпіонату світу — 2022 і, відповідно, не братиме участі у світовій першості в Катарі.

"Футбол повністю солідарний з усіма постраждалими в Україні. Обидва президенти сподіваються, що ситуація в Україні значно і швидко покращиться, щоб футбол знову міг стати вектором єдності та миру між людьми", — йдеться у спільній заяві організацій.

Раніше повідомлялося, що УЄФА оголосило про рішення змінити місце проведення фінального матчу Ліги чемпіонів 2021/2022. У зв'язку з військовою агресією проти України вирішальний матч зіграють не в Санкт-Петербурзі, як планували раніше, а в Парижі.