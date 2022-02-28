FIFA и UEFA отстранили сборную России от участия во всех международных турнирах

Из-за принятого организациями решения российская сборная по футболу не примет участия в чемпионате мира — 2022 в Катаре.

Бюро Совета ФИФА и Исполнительный комитет УЕФА отстранили сборную России от участия во всех турнирах под своей эгидой. Такое решение было принято на фоне военного вторжения РФ в Украину, говорится в пресс-релизе ФИФА.

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"После первоначальных решений, принятых Советом ФИФА и Исполнительным комитетом УЕФА, которые предусматривали принятие дополнительных мер, сегодня приняли совместное решение о том, что все российские команды, как национальные сборные, так и клубы, должны быть отстранены от участия в соревнованиях ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления", — сказано в сообщении.

Таким образом, сборная России по футболу не сможет сыграть отборочные матчи чемпионата мира — 2022 и, соответственно, не будет участвовать в мировом первенстве в Катаре.

"Футбол полностью солидарен со всеми пострадавшими в Украине. Оба президента надеются, что ситуация в Украине значительно и быстро улучшится, чтобы футбол снова мог стать вектором единства и мира между людьми", — говорится в совместном заявлении организаций.

Ранее сообщалось, что УЕФА объявила о решении сменить место проведения финального матча Лиги чемпионов 2021/2022. В связи с военной агрессией против Украины, решающий матч будет сыгран не в Санкт-Петербурге, как намечалось ранее, а в Париже.