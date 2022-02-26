Польша отказалась играть с Россией в плей-офф Чемпионата мира по футболу-2022

О том, что польская сборная не будет играть с Россией в стыковом матче ЧС-2022, заявил президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша.

Матч плей-офф квалификации на чемпионат мира по футболу-2022 Польша — Россия может не состояться. Об этом сообщил президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша.

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"Конец словам, время действовать. Из-за российской агрессии России против Украины сборная Польши по футболу не собирается играть матч плей-офф против российской команды. Это единственно правильно е решение. Сейчас идут переговоры с федерациями футбола Чехии и Швеции, чтобы донести нашу позицию ФИФА", — написал в Twitter Цезарий Кулеша.

В комментарии под постом президента Польского футбольного союза поддержал президент Польши Анджей Дуда, заявив, что "с бандитами не играют". Данное решение Кулеши в комментариях также поддержал лидер польской сборной по футболу Роберт Левандовски.

Матч Россия — Польша должен был состояться 24 марта, но не исключено, что ФИФА и УЕФА введут санкции против Российского футбольного союза из-за вторжения войск Российской Федерации на территорию Украины. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин обратился к своим гражданам с заявлением, в котором сказал о начале военной операции России против Украины.

Напоминаем, что УЕФА созвала экстренное заседание Исполкома и перенесла финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. Теперь этот матч состоится в Париже, 28 мая.

Фокус также писал о том, что легионеры "Шахтера" и "Динамо" попросили власти Бразилии вывезти их из Украины. В записанном видео присутствуют полузащитники донецкого "Шахтера" Педриньо, Маркос Антонио, Майкон Барберан, а также защитники Витао, Додо, Марлон и Фернандо Педро. Кроме них на видео присутствуют бразильский полузащитник "Динамо" Витиньо и его партнер по команде, уругваец Карлос Де Пена.