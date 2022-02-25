Как и обещали: УЕФА перенесла финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга

Решающий матч главного клубного турнира Европы примет Париж.

УЕФА объявила о решении сменить место проведения финального матча Лиги чемпионов 2021/2022.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Учитывая факт российской агрессии и вторжения на территорию Украины, решающий матч будет сыгран не в Санкт-Петербурге, а в Париже, на стадионе "Стад Де Франс". Матч состоится 28 мая.

Изначально местом проведения финала Лиги чемпионов 2021/2022 был стадион "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге.

"На сегодняшнем заседании Исполнительный комитет УЕФА также решил, что российские и украинские клубы и национальные сборные, участвующие в турнирах УЕФА, будут обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных стадионах до дальнейшего уведомления.

Кроме того, Исполнительный комитет УЕФА решил оставаться в режиме ожидания для созыва дополнительных внеочередных заседаний на регулярной основе, где это необходимо, для переоценки правовой и фактической ситуации по мере ее развития и принятия дальнейших решений по мере необходимости", — говорится в официальном заявлении главного футбольного органа Европы.

При этом, отмечается, что российские футбольные клубы также получат санкции.

Ранее издание Associated Press сообщило о внеочередном заседании Исполкома УЕФА, на котором чиновники должны были принять решение о проведении финала Лиги чемпионов в текущем сезоне.

Утром 24 февраля Российская Федерация начала военное вторжение на территорию Украины. Российские войска использовали ракеты и авиацию, организовав наступление в Луганской, Донецкой, Харьковской, Черниговской, Сумской, Киевской, Херсонской, Одесской и Запорожской областях. Вооруженные силы Украины оказали сопротивление и продолжают противостоять оккупантам.