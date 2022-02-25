Як і обіцяли: УЄФА перенесла фінал Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга

Вирішальний матч головного клубного турніру Європи прийматиме Париж.

УЄФА оголосила про рішення змінити місце проведення фінального матчу Ліги чемпіонів 2021/2022.

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Враховуючи факт російської агресії та вторгнення на територію України, вирішальний матч буде зіграно не в Санкт-Петербурзі, а в Парижі, на стадіоні "Стад Де Франс". Матч відбудеться 28 травня.

Спочатку місцем проведення фіналу Ліги чемпіонів 2021/2022 був стадіон "Газпром Арена" у Санкт-Петербурзі.

"На сьогоднішньому засіданні Виконавчий комітет УЄФА також вирішив, що російські й українські клуби та національні збірні, які беруть участь у турнірах УЄФА, будуть зобов'язані проводити свої домашні матчі на нейтральних стадіонах до подальшого повідомлення".

Крім того, Виконавчий комітет УЄФА вирішив залишатися в режимі очікування для скликання додаткових позачергових засідань на регулярній основі, де це необхідно, для переоцінки правової та фактичної ситуації в міру її розвитку та прийняття подальших рішень у міру необхідності", — йдеться в офіційній заяві головного футбольного органу Європи.

При цьому зазначається, що російські футбольні клуби також отримають санкції.

Раніше видання Associated Press повідомило про позачергове засідання Виконкому УЄФА, на якому чиновники повинні були ухвалити рішення про проведення фіналу Ліги чемпіонів цього сезону.

Вранці 24 лютого Російська Федерація розпочала військове вторгнення на територію України. Російські війська використовували ракети й авіацію, організувавши наступ у Луганській, Донецькій, Харківській, Чернігівській, Сумській, Київській, Херсонській, Одеській і Запорізькій областях. Збройні сили України чинили опір і продовжують протистояти окупантам.