Польща відмовилася грати з Росією у плей-офф Чемпіонату світу з футболу-2022

Про те, що польська збірна не гратиме з Росією у стиковому матчі НС-2022, заявив президент Польської футбольної спілки Цезарій Кулеша.

Матч плей-офф кваліфікації на чемпіонат світу з футболу-2022 Польща – Росія може не відбутися. Про це повідомив президент Польської футбольної спілки Цезарій Кулеша.

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"Зрештою, час діяти. Через російську агресію Росії проти України збірна Польщі з футболу не збирається грати матч плей-офф проти російської команди. Це єдине правильне рішення. Зараз йдуть переговори з федераціями футболу Чехії та Швеції, щоб донести нашу позицію ФІФА", — написав у Twitter Цезарій Кулеша.

У коментарі під постом президента Польської футбольної спілки підтримав президент Польщі Анджей Дуда, заявивши, що "з бандитами не грають". Це рішення Кулеші у коментарях також підтримав лідер польської збірної з футболу Роберт Левандовський.

Матч Росія — Польща мав відбутися 24 березня, але не виключено, що ФІФА та УЄФА запровадять санкції проти Російського футбольного союзу через вторгнення військ Російської Федерації на територію України. Вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін звернувся до своїх громадян із заявою, в якій сказав про початок військової операції Росії проти України.

Нагадуємо, що УЄФА скликала екстрене засідання Виконкому та перенесла фінал Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга. Тепер цей матч відбудеться у Парижі, 28 травня.

Фокус також писав про те, що легіонери "Шахтаря" і "Динамо" попросили владу Бразилії вивезти їх з України. У записаному відео присутні півзахисники донецького "Шахтаря" Педріньо, Маркос Антоніо, Майкон Барберан, а також захисники Вітао, Додо, Марлон та Фернандо Педро. Крім них на відео присутні бразильський півзахисник "Динамо" Вітіньо та його партнер по команді, уругваєць Карлос Де Пена.