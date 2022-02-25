Легіонери "Шахтаря" і "Динамо" попросили владу Бразилії вивезти їх з України

У записаному відео присутні півзахисники донецької команди Педріньйо, Маркос Антоніо, Майкон Барберан, захисники Вітао, Додо, Марлон та Фернандо Педро.

Легіонери донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" з Латинської Америки хочуть виїхати з України в ситуації, що склалася. Після вторгнення в Україну російських військ та численних артобстрілів футболісти записали ролик разом із їхніми сім'ями, у якому попросили допомоги у влади своєї країни. Відео було опубліковано в Instagram Давіда Нереса, який зовсім недавно уклав контракт із "гірниками".

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У записаному відео присутні півзахисники донецької команди Педріньйо, Маркос Антоніо, Майкон Барберан, захисники Вітао, Додо, Марлон та Фернандо Педро. До "гірників" приєдналися "динамівські" півзахисники: уругваєць Карлос де Пена та бразилець Вітіньйо, які захищають кольори київського "Динамо".

Нагадаємо, що керівництво Української Прем'єр-ліги призупинило чемпіонат після введення воєнного стану через вторгнення РФ.

Офіційний сайт УПЛ опублікував заяву про те, що у зв'язку з воєнним станом проведення футбольних матчів в Україні стає неможливим.

Футбольний чемпіонат України мав відновитись після зимової паузи 26 лютого, до кінця турніру командам залишалося зіграти 12 матчів.

Раніше Фокус повідомляв, що УЄФА вирішила перенести фінал Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга до Парижа. Виконавчий комітет УЄФА ухвалив, що російським та українським клубам, а також національним збірним, які беруть участь у турнірах під егідою УЄФА, надалі доведеться проводити домашні матчі на нейтральних стадіонах.