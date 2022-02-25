Легионеры "Шахтера" и "Динамо" попросили власти Бразилии вывезти их из Украины

В записанном видео присутствуют полузащитники донецкой команды Педриньо, Маркос Антонио, Майкон Барберан, защитники Витао, Додо, Марлон и Фернандо Педро.

Легионеры донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" из Латинской Америки хотят уехать из Украины в сложившейся ситуации. После вторжения в Украину российских войск и многочисленных артобстрелов футболисты записали ролик вместе с их семьями, в котором попросили помощи у властей своей страны. Видео было опубликовано в Instagram Давида Нереса, который совсем недавно заключил контракт с "горняками".

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В записанном видео присутствуют полузащитники донецкой команды Педриньо, Маркос Антонио, Майкон Барберан, защитники Витао, Додо, Марлон и Фернандо Педро. К "горнякам" присоединились "динамовские" полузащитники: уругваец Карлос де Пена и бразилец Витиньо, которые защищают цвета киевского "Динамо".

Напомним, что руководство Украинской Премьер-лиги приостановило чемпионат после введения военного положения из-за вторжения РФ.

Официальный сайт УПЛ опубликовал заявление о том, что в связи с военным положением проведение футбольных матчей в Украине становится невозможным.

Футбольный чемпионат Украины должен был возобновиться после зимней паузы 26 февраля, до конца турнира командам оставалось сыграть 12 матчей.

Ранее Фокус сообщал, что УЕФА решила перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. Исполнительный комитет УЕФА постановил, что российским и украинским клубам, а также национальным сборным, которые участвуют в турнирах под эгидой УЕФА, впредь придется проводить домашние матчи на нейтральных стадионах.