Ярослав Ракицький розірвав контракт із "Зенітом"

Український захисник не захотів грати за петербурзький клуб після воєнної агресії Росії в Україні.

Російський футбольний клуб "Зеніт" розійшовся з українським захисником Ярославом Ракицьким, повідомляє пресслужба клубу.

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Згідно з офіційним повідомленням, це рішення ухвалили на прохання самого футболіста.

"2 березня на прохання Ярослава Ракицького достроково припинили дію контракту з ним.

Ми щиро бажаємо добробуту рідним та близьким Ярослава Ракицького і, звичайно, висловлюємо надію побачитись на футбольних полях”, — йдеться в заяві на сторінці клубу у Twitter.

[ + – ] Ярослав Ракицький пішов із ФК "Зеніт"

Український футболіст виступав у Санкт-Петербурзі з 2019 року. У "Зеніт" він перейшов із донецького "Шахтаря", вихованцем якого є. У складі "Зеніту" Ярослав Ракицький провів 108 матчів, у яких забив 7 м'ячів та віддав 11 результативних передач. За 10 років у "Шахтарі" (2009 — 2019), продуктивність Ракицького дорівнювала 14 голам та 30 результативним передачам у 326 матчах.

Де продовжить кар'єру ексфутболіст національної збірної України наразі не повідомляють.

Трансферна вартість 32-річного центрального захисника складає 6 мільйонів євро.

Ярослав Ракицький, попри репутацію не патріотичного гравця, одразу засудив російську військову агресію, зробивши дві публікації на своїй сторінці в Instagram. Раніше футболістові дорікали, що він не співає Гімн України перед матчами за національну збірну. Після переходу Ракицького до "Зеніту" у 2019 році його перестали викликати до збірної України.

Нагадаємо, що Фокус розповідав про те, що Андрій Воронін залишив тренерський штаб клубу "Динамо" "Москва". Український спеціаліст працював у московському клубі асистентом головного тренера з 2020 року. Він також засудив військове вторгнення Росії в Україну і через кілька днів прийняв рішення покинути клуб та повернутися до України.