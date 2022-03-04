"Більше не легенда українського футболу". Маліновський розкритикував Тимощука

Футболіст збірної України не розуміє, чому Тимощук продовжує працювати в "Зеніті" під час військової агресії Росії в Україні.

Півзахисник італійського клубу "Аталанта" та національної збірної України з футболу Руслан Маліновський розкритикував колишнього українського футболіста Анатолія Тимощука під час ефіру YouTube-проєкту "Денисов Time".

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Маліновський вважає, що своєю мовчазною позицією та продовженням роботи в Росії, Анатолій Тимощук нівелював усі свої попередні досягнення.

"Щодо Тимощука треба запитати в нього самого. Важко щось коментувати, але для мене це дивно. Я не можу пояснити його позицію в цій ситуації, але вважаю, що це неправильно. Не знаю, як він буде з цим жити, але він більше не є легендою українського футболу, це сто відсотків. За ці дні про його заслуги вже всі забули", — сказав Руслан Маліновський.

Зазначимо, що Анатолій Тимощук працює помічником головного тренера ФК "Зеніт" (Санкт-Петербург) з 2017 року. Раніше він був футболістом цього клубу. За свою кар'єру уродженець Луцька Анатолій Тимощук виступав за такі клуби, як "Волинь" (Луцьк), "Шахтар" (Донецьк), "Зеніт" (Санкт-Петербург) та "Баварія" (Мюнхен).

Раніше колишня дружина Тимощука Надія розповіла, що він вивіз до Росії ікони, сума яких дорівнює 10 мільйонам євро. Стосунки Анатолія Тимощука та його дружини Надії давно стали публічними: жінка позивається до колишнього футболіста, який намагається позбавити її майна, нажитого за роки виступів у Німеччині. Надія Тимощук виховує двох дочок від шлюбу із футболістом.

Нагадаємо, що український футболіст Ярослав Ракіцький, який виступав за "Зеніт" з 2019 року, вже покинув клуб. Офіційна версія відходу Ракіцького – сімейні обставини, але раніше футболіст засудив агресію Росії в Україні.