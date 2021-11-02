Вивіз до Росії ікони на 10 млн євро: колишня дружина Анатолія Тимощука звинуватила його в контрабанді та зв'язках з "ДНР"

Анатолій Тимощук відомий тим, що колекціонує цінні ікони.

Надія Навроцька, колишня дружина Анатолія Тимощука, який колись був капітаном футбольної збірної України, заявила, що він перевіз до Росії ікони загальною вартістю 10 млн євро. Про це повідомляє FanDay.

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Навроцька називає це "контрабандою в особливо великому розмірі. Тимощук їх вивіз до Росії. Це, здавалося б, українське надбання, не можна вивозити такі цінності з України", — говорить вона про Анатолія Тимощука, який, до всього іншого, відомий тим, що колекціонує цінні ікони.

За словами колишньої дружини екскапітана донецького "Шахтаря" та збірної України, у перші роки війни Тимощук навіть отримував якусь грамоту від керівництва ДНР. "В Україні, якщо є бабки та "вирішили" за спиною, можна все — і кордон відкрити на мільйони. У нас правила та закони лише для простих людей", — каже Навроцька, зазначаючи, що завдяки своїм зв'язкам він вивіз із Донецька до Росії все майно, яке тільки міг.

Вона переконана, що колишній футболіст, а нині футбольний тренер взагалі не збирається повертатися в Україну. За її словами, колись були можливості повернутися за підтримки Андрія Шевченка, Андрія Павелка чи Ріната Ахметова, вона не вважає, що Тимощуку це було потрібно.

Анатолій Тимощук виступав за "Шахтар", після чого відбувся його трансфер до "Зеніту", звідки надалі півзахисник/захисник перейшов у мюнхенську "Баварію". Потім він повернувся до команди із Санкт-Петербурга, а кар'єру гравця завершив у казахстанському "Кайраті".

За українську збірну гравець провів 144 матчі – рекордну кількість серед усіх українських футболістів. У ворота суперника йому вдалося влучити 4 рази.

У 2017 році Тимощук розпочав тренерську діяльність у пітерському клубі.

Раніше Фокус повідомляв про те, що експівзахисник збірної України рекламує в російському "Зеніті" шкарпетки. Надія Навроцька розповіла, що її колишній чоловік став обличчям рекламної кампанії "Даруй шкарпетки на 23 лютого".