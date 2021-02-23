Екс-капітан збірної України Тимощук рекламує в російському "Зеніті" шкарпетки (фото)

Колишній український футболіст пропонує своїм уболівальникам шкарпетки до 23 лютого

Колишня дружина екс-капітана збірної України Анатолія Тимощука Надія Навроцька повідомила, що її екс-чоловік, який на сьогодні є асистентом головного тренера російського "Зеніту", став обличчям рекламної кампанії "Даруй шкарпетки на 23 лютого".

Про це Надія, яка розлучилася з Анатолієм ще у 2016 році, повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Замість проходу в Кубку Росії ФК Зеніт пропонує своїм уболівальникам у подарунок на День Захисника вітчизни — 23 лютого — пару шкарпеток. Обличчям рекламної кампанії став Анатолій Тимощук. Раніше Зеніт бачив Анатолія в колготках, коли той був молодший, але зараз він рекламне обличчя шкарпеток. Ти можеш виграти всі кубки, але запам'ятають тебе за носками", — написала Навроцька, заочно звертаючись до чоловіка.

[ + – ] Повідомлення Надії Навроцької

Нагадаємо: у червні 2013 року Анатолій Тимощук підписав контракт з російським "Зенітом".

У 2015 році Тимощук перейшов з санкт-петербурзького "Зеніту" в казахстанський клуб "Кайрат".

У 2017-му жителі Луцька зібрали потрібну кількість голосів під петицією про позбавлення звання почесного громадянина міста екс-капітана збірної України з футболу Анатолія Тимощука.

Однак, міськрада Луцька залишила звання почесного громадянина міста екс-футболісту збірної України Анатолію Тимощуку, який став одним з тренерів петербурзького "Зеніту".