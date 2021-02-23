Экс-капитан сборной Украины Тимощук рекламирует в российском "Зените" носки (фото)

Бывший украинский футболист предлагает своим болельщикам носки к 23 февраля

Бывшая супруга экс-капитана сборной Украины Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая сообщила, что ее экс-муж, который на сегодняшний день является ассистентом главного тренера российского "Зенита", стал лицом рекламной кампании "Дари носки на 23 февраля".

Об этом Надежда, которая развелась с Анатолием еще в 2016 году, сообщила на своей странице в Facebook.

"Вместо прохода в Кубке России ФК Зенит предлагает своим болельщикам в подарок на День Защитника отечества – 23 февраля – пару носков. Лицом рекламной кампании оказался Толик Тимощук. Раньше Зенит видел Толика в колготках, когда тот был помоложе, но сейчас он рекламное лицо носков. Ты можешь выиграть все кубки, но запоминают тебя по носкам", – написала Навроцкая, заочно обращаясь к мужу.

[ + – ] Сообщение Надежды Навроцкой

Напомним, в июне 2013 года Анатолий Тимощук подписал контракт с российским "Зенитом".

В 2015 году Тимошук перешел из санкт-петербургского "Зенита" в казахстанский клуб "Кайрат".

В 2017-м жители Луцка собрали нужное количество голосов под петицией о лишении звания почетного гражданина города экс-капитана сборной Украины по футболу Анатолия Тимощука.

Однако, горсовет Луцка оставил звание почетного гражданина города экс-футболисту сборной Украины Анатолию Тимощуку, который стал одним из тренеров петербургского "Зенита".