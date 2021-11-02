Вывез в Россию иконы на 10 млн евро: бывшая жена Анатолия Тимощука обвинила его в контрабанде и связях с "ДНР"

Анатолий Тимощук известен тем, что коллекционирует ценные иконы.

Надежда Навроцкая, бывшая жена Анатолия Тимощука, который некогда был капитаном футбольной сборной Украины, заявила, что он перевез в Россию иконы общей стоимостью 10 млн евро. Об этом сообщает FanDay.

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Навроцкая называет это "контрабандой в особо крупном размере. Тимощук их вывез в Россию. Это, казалось бы, украинское достояние, нельзя вывозить такие ценности из Украины", — говорит она об Анатолии Тимощуке, который, ко всему прочему, известен тем, что коллекционирует ценные иконы.

По словам бывшей жены экс-капитана донецкого "Шахтера" и сборной Украины, в первые годы войны Тимощук даже получал какую-то грамоту от руководства ДНР. "В Украине, если есть бабки и "решалы" за спиной, можно все — и границу открыть на миллионы. У нас правила и законы только для простых людей", — говорит Навроцкая, отмечая, что благодаря своим связям он вывез из Донецка в Россию все имущество, которое только мог.

Она убеждена, что бывший футболист, а ныне футбольный тренер, вообще не собирается возвращаться в Украину. По ее словам, когда-то были возможности вернуться при поддержке Андрея Шевченко, Андрея Павелко или Рината Ахметова, она не считает, что Тимощуку это было нужно.

Анатолий Тимощук выступал за "Шахтер", после чего состоялся его трансфер в "Зенит", откуда в дальнейшем полузащитник/защитник перешел в мюнхенскую "Баварию". Затем он вернулся в команду из Санкт-Петербурга, а карьеру игрока завершил в казахстанском "Кайрате".

За украинскую сборную игрок провел 144 матча — рекордное число среди всех украинских футболистов. В воротах соперника ему удалось отличиться 4 раза.

В 2017 году Тимощук начал тренерскую деятельность в питерском клубе.

Ранее Фокус сообщал о том, что экс-полузащитник сборной Украины рекламирует в российском "Зените" носки. Надежда Навроцкая рассказала, что ее бывший муж стал лицом рекламной кампании "Дари носки на 23 февраля".