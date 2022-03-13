Ярмоленко забил Астон Вилле, и расплакался (видео)

Игрок сборной Украины Андрей Ярмоленко сказал, что очень переживает из-за того, что российская армия ежедневно убивает украинцев.

Украинский футболист Андрей Ярмоленко встал на колени и расплакался, после того, как забил гол, играя за клуб Вест Хэм. Трибуны ликовали во время этого события — 70 тысяч человек аплодировали стоя, сообщает Mirror.

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"Гол за Вест Хэм и за Украину", — кричали люди на стадионе.

Игрок сборной Украины Андрей Ярмоленко, играющий за команду Дэвида Мойеса, открыл счет для своего клуба, выведя игру из тупиковой ситуации за 20 минут до конца поединка.

Матч против Астон Виллы закончился со счетом 2:1 в пользу Вест Хэм.

"Это было так эмоционально для меня из-за ситуации в моей стране. Мне так сложно сейчас, в этот момент, думать о футболе, потому что каждый день российская армия убивает украинцев", — сказал Ярмоленко после игры.

Ранее руководство клуба предоставило Ярмоленко несколько дней внеплановых выходных в связи с ситуацией в Украине.

Ярмоленко, который также сделал пожертвование вооруженным силам своей страны, принял участие в совместном видео, призывающем игроков, болельщиков и тренеров "противостоять российской пропаганде" и "остановить кровопролитие".

Ранее Фокус сообщал, что экс-капитана сборной Украины Анатолия Тимощука лишили всех наград, титулов и тренерской лицензии Pro, а также пожизненно запретили заниматься футболом в Украине, за надпись "Нет войне" в его Instagram.

Руслан Малиновский помог "Аталанте" победить "Байер", забив гол, и сделав две голевых передачи.