Российские войска разбомбили стадион черниговской "Десны" (фото)

Арена им. Гагарина, на которой проводила домашние матчи местная команда, была разрушена во время ночного авианалета российских ВВС.

Футбольному клубу "Десна" по завершении войны придется строить новый стадион в Чернигове, который ежедневно подвергается обстрелам со стороны российских войск. 11 марта арена им. Гагарина, на которой проводила домашние матчи местная команда, была разрушена во время ночного авианалета. Об этом сообщило руководство клуба на своей странице в Facebook.

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ВС РФ не впервые попадают по стадиону, но, очевидно, сейчас стадион придется уже восстанавливать заново.

[ + – ] Стадион черниговской "Десны" им. Гагарина после ночного авианалета. [ + – ] Стадион черниговской "Десны" им. Гагарина после ночного авианалета. [ + – ] Стадион черниговской "Десны" им. Гагарина после ночного авианалета. [ + – ] Стадион черниговской "Десны" им. Гагарина после ночного авианалета. [ + – ] Стадион черниговской "Десны" им. Гагарина после ночного авианалета.

Представители клуба отметили, что это уже третий раз, когда стадион Чернигова попадает под обстрел. Был обстрелян "самый опасный военный объект города" — стадион нашей родной команды, говорится в сообщении.

"Но мы сможем отстроить и станем только сильнее и лучше, а вам, "соседи", теперь с этим всю жизнь придется жить. Победа за правдой! Победа за Украиной!"

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