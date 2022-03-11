Російські війська розбомбили стадіон чернігівської "Десни" (фото)

Арена ім. Гагаріна, де проводила домашні матчі місцева команда, була зруйнована під час нічного авіанальоту російських ВПС.

Футбольному клубу "Десна" після завершення війни доведеться будувати новий стадіон у Чернігові, який щодня зазнає обстрілів із боку російських військ. 11 березня арена ім. Гагаріна, де проводила домашні матчі місцева команда, була зруйнована під час нічного авіанальоту. Про це повідомило керівництво клубу на своїй сторінці у Facebook.

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ЗС РФ не вперше потрапляють на стадіон, але, очевидно, зараз стадіон доведеться вже відновлювати спочатку.

[ + – ] Стадіон чернігівської "Десни" ім. Гагаріна після нічного авіанальоту. [ + – ] Стадіон чернігівської "Десни" ім. Гагаріна після нічного авіанальоту. [ + – ] Стадіон чернігівської "Десни" ім. Гагаріна після нічного авіанальоту. [ + – ] Стадіон чернігівської "Десни" ім. Гагаріна після нічного авіанальоту. [ + – ] Стадіон чернігівської "Десни" ім. Гагаріна після нічного авіанальоту.

Представники клубу зазначили, що це вже втретє, коли стадіон Чернігова підпадає під обстріл. Було обстріляно "найнебезпечніший військовий об'єкт міста" — стадіон нашої рідної команди, йдеться в повідомленні.

"Але ми зможемо відбудувати і станемо тільки сильнішими і кращими, а вам, "сусіди", тепер із цим усе життя доведеться жити. Перемога за правдою! Перемога за Україною!"

Нагадаємо, що РФ бомбардує Маріуполь кожні 30 хвилин, згідно із заявою місцевого мера. Російська армія застосовує заборонену зброю, "Гради" та гаубиці. Місцеві жителі під час евакуації бачать міни та російські танки.

Раніше Фокус повідомляв, що російські війська завдали ракетних ударів по Луцьку й Івано-Франківську. Місцевих мешканців просять не панікувати та не виходити зі своїх будинків.

Супутникові знімки показали, що відбувається із 60 км колоною російських військ поблизу Києва. Величезна колона військ розподіляється у лісах і дорогах неподалік аеропорту Антонов. Цю інформацію підтвердили фото Maxar Technologies.