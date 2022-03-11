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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Супутникові знімки показали, що відбувається із 60-км колоною військ РФ під Києвом (фото)

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60-км колона військ Росії
Фото: Getty Images | Ілюстративне зображення

Величезний склад військ намагається розосередитись у лісах і на дорогах поряд з аеропортом Антонова.

Американська приватна компанія Maxar Technologies опублікувала нові знімки російської колони військ, які рухалися на Київ. Про це повідомляє MilitaryTimes.

Нові кадри показують, що 64-кілометрова колона почала розсмоктуватися. Тепер її частини помічені неподалік аеропорту Антонова на північ від Гостомеля. Частина військ переїхала до лісу.

Колона військ РФ
Колона військ РФ
Колона на 28 лютого
Колона на 28 лютого
Фото: MAXAR TECHNOLOGIES
Колона військ РФ
Колона військ РФ
Фото: MAXAR TECHNOLOGIES
Колона військ РФ
Колона на 28 лютого
Колона військ РФ

Вказується, що величезна колона військ рухалася у бік Києва. Уперше її помітили на супутнику 28 лютого. Її просування було зупинено через повідомлення про нестачу палива та продовольства.

Пізніше офіційні особи в США заявили, що українські військові завдали ударів по колоні протитанковими ракетами й іншими засобами ураження.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що ЗСУ розгромили російські війська під Броварами.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про ліквідацію під Броварами командира 6-го танкового гвардійського полку, полковника Андрія Захарова. У зв'язку з втратами російські військові відступили та перейшли до оборони.