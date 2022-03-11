Супутникові знімки показали, що відбувається із 60-км колоною військ РФ під Києвом (фото)

Величезний склад військ намагається розосередитись у лісах і на дорогах поряд з аеропортом Антонова.

Американська приватна компанія Maxar Technologies опублікувала нові знімки російської колони військ, які рухалися на Київ. Про це повідомляє MilitaryTimes.

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Нові кадри показують, що 64-кілометрова колона почала розсмоктуватися. Тепер її частини помічені неподалік аеропорту Антонова на північ від Гостомеля. Частина військ переїхала до лісу.

[ + – ] Колона військ РФ [ + – ] Колона на 28 лютого Фото: MAXAR TECHNOLOGIES [ + – ] Колона військ РФ Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Вказується, що величезна колона військ рухалася у бік Києва. Уперше її помітили на супутнику 28 лютого. Її просування було зупинено через повідомлення про нестачу палива та продовольства.

Пізніше офіційні особи в США заявили, що українські військові завдали ударів по колоні протитанковими ракетами й іншими засобами ураження.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що ЗСУ розгромили російські війська під Броварами.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про ліквідацію під Броварами командира 6-го танкового гвардійського полку, полковника Андрія Захарова. У зв'язку з втратами російські військові відступили та перейшли до оборони.