Українські воїни ліквідували командира 6-го танкового полку ЗС РФ (відео)

Під час бою під Броварами ЗСУ ліквідували командира полку, який прибув в Україну з Челябінської області РФ.

Українські військові ліквідували командира 6-го танкового гвардійського полку Захарова. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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Вказується, що бійці ЗСУ під час бою у Броварському районі Київської області було ліквідовано полковника Андрія Захарова Збройних сил Росії.

Унаслідок бою 6 танковий полк (Чебаркуль, Челябінська область) 90 танкової дивізії Центрального військового округу зазнав істотних втрат в особовому складі та техніки батальйонно-тактичної групи.

Розвідники повідомляють, що через втрату російські військові із 6 полку разом із 239 танковим полком відступили і перейшли до оборони.

Як повідомляє Мілітарний, Андрій Захаров у 2016 році був нагороджений президентом РФ Путіним "орденом мужності" за участь у вторгненні в Сирію.

До публікації ГУР МО також додали відео бою, на тлі якого чути переговори військових РФ щодо втрат підрозділу.

Нагадаємо, за даними Генштабу, війська РФ зупинені в усіх напрямках. Також повідомлялося, що бійці ЗСУ знищили дивізіон ОТРК "Іскандер" під Черніговом.

10 березня радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що Київ захопити неможливо. Захисники столиці знищують війська РФ на підступах до Києва.