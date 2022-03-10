Війська РФ зупинено за всіма напрямками — Генштаб ЗСУ (відео)

Сили оборони України стримують наступальну операцію військ РФ. Загарбники намагаються утримати зайняті кордони та позиції. Крім того, ворог почав позначати себе жовтою стрічкою на рукаві, намагаючись ввести в оману ЗСУ.

Станом на 12:00 10 березня, просування російських військ у всіх напрямках зупинено. Окупанти продовжують утримувати деякі населені пункти, також не заперечується можливість проникнення диверсійно-розвідувальних груп супротивника в Київ, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Згідно з інформацією ЗСУ, українська оборона дає відсіч і стримує наступальну операцію сил РФ у всіх напрямках.

На Поліському напрямку окупанти продовжують утримувати населені пункти Поліське, Кухарі, Бородянка, Андріївка, Мотижин, Гореничі, Буча та Демидів. Ворог намагається відновити боєздатність підрозділів, які зазнали значних втрат. Також зафіксовано перегрупування військ РФ, ворог не відмовляється від задуму блокування Києва із заходу та південного заходу. Як повідомили у ЗСУ, не заперечується можливість проникнення диверсантів у Київ під виглядом евакуйованих мешканців тимчасово захоплених населених пунктів.

Також за останніми даними, противник хотів форсувати річку Ірпінь у районі села Мощун, але силами оборони України спробу було відбито, а населений пункт звільнено.

У Миколаївському напрямку ворог намагається закріпитися у Лупареві, Правдині, Благодатному, Новогригорівці, Калинівці, Киселівці, Первомайському, Олександрівці, Бургунці, Бериславі та Таврійську.

У Кримському напрямку зафіксували посилення угруповання противника батальйонною тактичною групою зі складу 336 окремої бригади морської піхоти Балтійського флоту РФ.

"У всіх напрямках противник зупинено. Успіху в нього немає, намагається утримати зайняті кордони та позиції. Як особливість: ворог із метою введення в оману підрозділів сил оборони України почав позначати себе жовтою стрічкою на рукаві. Проте, для ідентифікації приналежності до збройних сил РФ — жовта стрічка також кріпиться на ногу", — йдеться у повідомленні ЗСУ.

У Чернігівській області один із підрозділів оперативного командування сухопутних військ збройних сил України "Північ" знищив дивізіон російських ракетних комплексів "Іскандер-М". ЗСУ стверджують, що з цього озброєння відбувалися обстріли по житлових будинках у регіоні.

Раніше стало відомо, що висадження в Одесі російського десанту відкладається, бойові кораблі РФ вирушили назад в окупований Крим. Представник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що таке рішення Росія ухвалила, бо знає, чим це закінчиться.