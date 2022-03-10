Войска РФ остановлены по всем направлениям - Генштаб ВСУ (видео)

Силы обороны Украины сдерживают наступательную операцию войск РФ. Захватчики пытаются удержать занятые рубежи и позиции. Кроме того, враг начал обозначать себя желтой лентой на рукаве, пытаясь ввести в заблуждение ВСУ.

По состоянию на 12:00 10 марта, продвижение российских войск по всем направлениям остановлено. Оккупанты продолжают удерживать некоторые населенные пункты, также не исключается возможность проникновения диверсионно-разведывательных групп противника в Киев, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Согласно сводке ВСУ, украинская оборона дает отпор и сдерживает наступательную операцию сил РФ по всем направлениям.

На Полесском направлении оккупанты продолжают удерживать населенные пункты Полесское, Кухари, Бородянка, Андреевка, Мотыжин, Гореничи, Буча и Демидов. Враг пытается восстановить боеспособность подразделений, которые понесли значительные потери. Также зафиксирована перегруппировка войск РФ, враг не отказывается от замысла блокирования Киева с запада и юго-запада. Как сообщили в ВСУ, не исключается возможность проникновения диверсантов в Киев под видом эвакуированных жителей временно захваченных населенных пунктов.

Также по последним данным, противник хотел форсировать реку Ирпень в районе села Мощун, но силами обороны Украины попытка была отражена, а населенный пункт освобожден.

В Николаевском направлении враг пытается закрепиться в Лупарево, Правдино, Благодатном, Новогригорьевке, Калиновке, Киселевке, Первомайском, Александровке, Бургунке, Береславе и Таврийске.

В Крымском направлении зафиксировали усиление группировки противника батальонной тактической группой из состава 336-й отдельной бригады морской пехоты Балтийского флота РФ.

"По всем направлениям противник остановлен. Успеха у него нет, пытается удержать занятые рубежи и позиции. Как особенность: враг с целью введения в заблуждение подразделений сил обороны Украины начал обозначать себя желтой лентой на рукаве. Однако, для идентификации принадлежности к вооруженным силам РФ – желтая лента также крепится на ногу", — идется в сообщении ВСУ.

В Черниговской области одно из подразделений оперативного командования сухопутных войск вооруженных сил Украины "Север" уничтожило дивизион российских ракетных комплексов "Искандер-М". ВСУ утверждают, что из этого вооружения совершались обстрелы по жилых домах в регионе.

Ранее стало известно, что высадка в Одессе российского десанта откладывается, боевые корабли РФ отправились обратно в оккупированный Крым. Представитель оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что такое решение Россия приняла, потому что знает, чем это закончится.