В Черниговской области ВСУ уничтожили дивизион российских "Искандеров"

ВСУ утверждают, что из этого вооружения совершались обстрелы по жилых домах в регионе.

В Черниговской области одно из подразделений оперативного командования сухопутных войск вооруженных сил Украины "Север" уничтожило дивизион российских ракетных комплексов "Искандер-М". С помощью этой военной техники российские войска обстреливали жилые дома региона. Об этом сообщило оперативное командование "Север" в Facebook.

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Пока что нет информации, на каком именно участке региона был уничтожен дивизион российского вооружения.

"На черниговском направлении одно из подразделений оперативного командования "Север" уничтожило дивизион "Искандер-М", обстреливавший мирное население", — сказано в сообщении.

Что это за вооружение

"Искандер-М" — это ракетный комплекс вооруженных сил России с двумя квазибаллистическими ракетами. Официальная дальность стрельбы — до 500 км. Однако, по оценкам экспертов, может достигать 700 км при применении ядерной боеголовки или облегченной обычной. Ракетный комплекс предназначен для поражения малоразмерных и площадных целей. Кроме того, создан для уничтожения ПВО и ПРО противника. Вооружение управляется в течение всего полета. Ракета выполнена по технологии малой радиолокационной заметности и также имеет радиопоглощающее покрытие.

Напомним, 10 марта советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские войска не смогут захватить Киев. По его словам, украинскую столицу охраняет большое количество военных. А на всех подступах к городу ВСУ уничтожает вражеские войска.

Ранее стало известно, что высадка в Одессе российского десанта откладывается, боевые корабли РФ отправились обратно в оккупированный Крым. Представитель оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что такое решение Россия приняла, потому что знает, чем это закончится.