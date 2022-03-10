У Чернігівській області ЗСУ знищили дивізіон російських "Іскандерів"

ЗСУ стверджують, що з цього озброєння відбувалися обстріли по житлових будинках у регіоні.

У Чернігівській області один із підрозділів оперативного командування сухопутних військ збройних сил України "Північ" знищив дивізіон російських ракетних комплексів "Іскандер-М". За допомогою цієї військової техніки російські війська обстрілювали житлові будинки регіону. Про це повідомило оперативне командування "Північ" у Facebook.

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Поки що немає інформації, на якій саме ділянці регіону було знищено дивізіон російського озброєння.

"На чернігівському напрямку один із підрозділів оперативного командування "Північ" знищив дивізіон "Іскандер-М", який обстрілював мирне населення", — сказано в повідомленні.

Що це за озброєння

"Іскандер-М" — це ракетний комплекс збройних сил Росії з двома квазібалістичними ракетами. Офіційна дальність стрілянини – до 500 км. Однак, за оцінками експертів, може досягати 700 км при застосуванні ядерної боєголовки або полегшеної звичайної. Ракетний комплекс призначений для ураження малорозмірних і майданних цілей. Крім того, створено для знищення ППО та ПРО супротивника. Озброєння керується протягом усього польоту. Ракета виконана за технологією малої помітності радіолокації й також має радіопоглинаюче покриття.

Нагадаємо, 10 березня радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські війська не зможуть захопити Київ. За його словами, українську столицю охороняє велика кількість військових. А на всіх підступах до міста ЗСУ знищує ворожі війська.

Раніше стало відомо, що висадка в Одесі російського десанту відкладається, бойові кораблі РФ вирушили назад в окупований Крим. Представник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що таке рішення Росія ухвалила, бо знає, чим це закінчиться.