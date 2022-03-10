Київ взяти неможливо: Арестович закликав не хвилюватись за столицю
На підступах до столиці українські захисники знищують ворога, тож можна бути спокійним — росіяни не захоплять Київ.
Російські військові не зможуть оточити чи взяти Київ під контроль — столицю охороняє чимала кількість наших захисників, повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович під час телемарафону.
"Київ оточити неможливо, взяти його неможливо. За це можна не хвилюватися. Під Києвом і в Києві діє досить велике угруповання наших військ, яке знищує супротивника", — заявив Арестович.
За його словами, 9 березня ЗСУ завдали чергових потужних ударів, під час одного з яких загинув російський командир, який наступав на Київ із боку Броварів.
"Ми маємо перевагу на полі бою ... вони постійно зазнають поразки", — зазначив радник голови ОП.
Раніше Арестович заявляв, що для взяття української столиці у ворога не вистачить сил — потрібні три армії РФ, щоб це зробити.
Нагадаємо, 9 березня українські військові здійснили контратаку в напрямку Броварів. Унаслідок цього російські війська втратили 5 танків.
Зазначимо, Олексій Арестович попередив, що злочин, коли РФ розгромила пологовий будинок у Маріуполі, не залишиться безкарним.