Бої за Україну: контратака під Києвом, авіанальоти на Маріуполь і Харків (карта, відео)

Найважча ситуація залишається у Маріуполі, ворог знову завдав авіаудару. Українські військові продовжують тримати оборону в усіх районах бойових дій.

9 березня в Україні продовжились бої на всіх напрямках. Українські військові вибили війська РФ із Дергачів (Харківської області). Провели контратаку під Києвом, також бої точилися в Миколаївській області та Маріуполі. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Війна в Україні: ситуація в Київській області

Українські військові здійснили контратаку в напрямку Броварів. Унаслідок цього російські війська втратили 5 танків. Також у Бородянці артилеристи ЗСУ накрили вогнем ворожу бронетехніку.

У Генштабі ЗСУ вказують, що угруповання сил і засобів оборони Києва перебуває у постійній готовності до відбиття наступу ворога.

[ + – ] Бої проходили в Бородянці

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео роботи артилерії по ворогу в районі Бородянки. Снаряди уразили ворожі цілі.

Також було опубліковано результати бою у районі Броварів.

[ + – ] Бровари на карті Києва

[ + – ] Бої під Броварами

Як повідомляє Мілітарний, під Києвом українським військовим вдалося захопити російську апаратуру шифрування М-211. Вона призначена для передавання секретних документів відкритими каналами зв'язку. Разом із ними було захоплено й документи, які дозволять розшифрувати інформацію на пристрої.

[ + – ] Апарат документування М-211

Війна в Україні: ситуація на Харківщині

За добу Харків було обстріляно 74 рази. Російська армія обстрілювала:

Олексіївський район Харкова;

Північну та Південну Салтівку в Харкові;

район метро "академіка Барабашова" в Харкові;

вулицю Пушкінську в Харкові;

Білгородське шосе в Харкові;

П'ятихатки;

Дергачі;

Чугуїв.

Незважаючи на обстріл, українські військові пішли в контрнаступ за багатьма напрямками. Зокрема, бійці повністю взяли під свій контроль Дергачі в передмісті Харкова.

У процесі боїв у ЗС РФ було знищено 2 танки і два броньовані автомобілі.

Заявляється, що ЗСУ не зазнали втрат унаслідок контратаки.

[ + – ] Дергачі знаходяться у північній частині Харкова

[ + – ] Наслідки обстрілу ТРЦ "Нікольський" у Харкові [ + – ] Обстріли в Чугуєві [ + – ] Будинок СБУ в Чугуєві [ + – ] Обстріли Північної Салтівки у Харкові

Ситуація у Миколаєві

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім заявив, що ворожі сили проводять ротацію. Уночі авіація розбомбила вороже постачання, яке йшло з Херсонщини.

"Збитків завдали нормальних. У нас додалося їхньої техніки", — заявив Кім.

За словами мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, навколо Миколаєва зосереджено приблизно 1 500 одиниць ворожої техніки. Вони знаходяться в радіусі 30 км від міста, звідки ведуть обстріл міста.

Ситуація у Маріуполі

Українські військові продовжують утримувати кругову оборону міста. Вчора російські окупанти завдали авіаудару по дитячій лікарні №2 та пологовому будинку. За уточненими даними через атаку постраждало 17 людей: 3 загиблих, серед них дитина, лікар і жінка.

У Міноборони РФ заявляють, що їхні військові вже зайшли в деякі райони Маріуполя:

Азовський;

Найдьонівка;

Ляпіно;

Виноградар із виходом на "Азовсталь";

Західний.

[ + – ] Карта РФ про ситуацію в Маріуполі, синім виділено райони, куди нібито зайшли ЗС РФ

Полк "Азов" опублікував світлини наслідків знищення приазовського міста. Вказується, що захисники міста змогли знищити 4 танки та 1 БМП. Усього пошкоджено 11 одиниць бронетехніки ЗС РФ.

[ + – ] Центр Маріуполя після обстрілу [ + – ] Обстріл Маріуполя [ + – ] Обстріл Маріуполя [ + – ] Обстріл Маріуполя [ + – ] Обстріл Маріуполя [ + – ] Обстріл Маріуполя [ + – ] Обстріл Маріуполя [ + – ] Обстріл Маріуполя

Вранці 10 березня російські війська знову завдали авіаудару по Маріуполю. Відомо про одного загиблого. Обстріл стався приблизно о 8-й ранку, незадовго до початку припинення вогню для евакуації людей.

Тривають бої у Волновасі.

Нагадаємо, українці зможуть оформити заявку на відшкодування збитків за пошкоджене майно через "Дію".

В Україні набув чинності закон, що дозволяє цивільним убивати російських військових.