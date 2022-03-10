Бої за Україну: контратака під Києвом, авіанальоти на Маріуполь і Харків (карта, відео)
Найважча ситуація залишається у Маріуполі, ворог знову завдав авіаудару. Українські військові продовжують тримати оборону в усіх районах бойових дій.
9 березня в Україні продовжились бої на всіх напрямках. Українські військові вибили війська РФ із Дергачів (Харківської області). Провели контратаку під Києвом, також бої точилися в Миколаївській області та Маріуполі. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Війна в Україні: ситуація в Київській області
Українські військові здійснили контратаку в напрямку Броварів. Унаслідок цього російські війська втратили 5 танків. Також у Бородянці артилеристи ЗСУ накрили вогнем ворожу бронетехніку.
У Генштабі ЗСУ вказують, що угруповання сил і засобів оборони Києва перебуває у постійній готовності до відбиття наступу ворога.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео роботи артилерії по ворогу в районі Бородянки. Снаряди уразили ворожі цілі.
Також було опубліковано результати бою у районі Броварів.
Як повідомляє Мілітарний, під Києвом українським військовим вдалося захопити російську апаратуру шифрування М-211. Вона призначена для передавання секретних документів відкритими каналами зв'язку. Разом із ними було захоплено й документи, які дозволять розшифрувати інформацію на пристрої.
Війна в Україні: ситуація на Харківщині
За добу Харків було обстріляно 74 рази. Російська армія обстрілювала:
- Олексіївський район Харкова;
- Північну та Південну Салтівку в Харкові;
- район метро "академіка Барабашова" в Харкові;
- вулицю Пушкінську в Харкові;
- Білгородське шосе в Харкові;
- П'ятихатки;
- Дергачі;
- Чугуїв.
Незважаючи на обстріл, українські військові пішли в контрнаступ за багатьма напрямками. Зокрема, бійці повністю взяли під свій контроль Дергачі в передмісті Харкова.
У процесі боїв у ЗС РФ було знищено 2 танки і два броньовані автомобілі.
Заявляється, що ЗСУ не зазнали втрат унаслідок контратаки.
Ситуація у Миколаєві
Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім заявив, що ворожі сили проводять ротацію. Уночі авіація розбомбила вороже постачання, яке йшло з Херсонщини.
"Збитків завдали нормальних. У нас додалося їхньої техніки", — заявив Кім.
За словами мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, навколо Миколаєва зосереджено приблизно 1 500 одиниць ворожої техніки. Вони знаходяться в радіусі 30 км від міста, звідки ведуть обстріл міста.
Ситуація у Маріуполі
Українські військові продовжують утримувати кругову оборону міста. Вчора російські окупанти завдали авіаудару по дитячій лікарні №2 та пологовому будинку. За уточненими даними через атаку постраждало 17 людей: 3 загиблих, серед них дитина, лікар і жінка.
У Міноборони РФ заявляють, що їхні військові вже зайшли в деякі райони Маріуполя:
- Азовський;
- Найдьонівка;
- Ляпіно;
- Виноградар із виходом на "Азовсталь";
- Західний.
Полк "Азов" опублікував світлини наслідків знищення приазовського міста. Вказується, що захисники міста змогли знищити 4 танки та 1 БМП. Усього пошкоджено 11 одиниць бронетехніки ЗС РФ.
Вранці 10 березня російські війська знову завдали авіаудару по Маріуполю. Відомо про одного загиблого. Обстріл стався приблизно о 8-й ранку, незадовго до початку припинення вогню для евакуації людей.
Тривають бої у Волновасі.
Нагадаємо, українці зможуть оформити заявку на відшкодування збитків за пошкоджене майно через "Дію".
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