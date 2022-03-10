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Бої за Україну: контратака під Києвом, авіанальоти на Маріуполь і Харків (карта, відео)

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бої за україну
Фото: Скріншот | Згорілий БТР під Броварами

Найважча ситуація залишається у Маріуполі, ворог знову завдав авіаудару. Українські військові продовжують тримати оборону в усіх районах бойових дій.

9 березня в Україні продовжились бої на всіх напрямках. Українські військові вибили війська РФ із Дергачів (Харківської області). Провели контратаку під Києвом, також бої точилися в Миколаївській області та Маріуполі. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Війна в Україні: ситуація в Київській області

Українські військові здійснили контратаку в напрямку Броварів. Унаслідок цього російські війська втратили 5 танків. Також у Бородянці артилеристи ЗСУ накрили вогнем ворожу бронетехніку.

У Генштабі ЗСУ вказують, що угруповання сил і засобів оборони Києва перебуває у постійній готовності до відбиття наступу ворога.

бої за київ
Бої проходили в Бородянці

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео роботи артилерії по ворогу в районі Бородянки. Снаряди уразили ворожі цілі.

Також було опубліковано результати бою у районі Броварів.

Бровари на карті Києва
Бровари на карті Києва
Бої під Броварами

Як повідомляє Мілітарний, під Києвом українським військовим вдалося захопити російську апаратуру шифрування М-211. Вона призначена для передавання секретних документів відкритими каналами зв'язку. Разом із ними було захоплено й документи, які дозволять розшифрувати інформацію на пристрої.

війна в Україні
Апарат документування М-211

Війна в Україні: ситуація на Харківщині

За добу Харків було обстріляно 74 рази. Російська армія обстрілювала:

  • Олексіївський район Харкова;
  • Північну та Південну Салтівку в Харкові;
  • район метро "академіка Барабашова" в Харкові;
  • вулицю Пушкінську в Харкові;
  • Білгородське шосе в Харкові;
  • П'ятихатки;
  • Дергачі;
  • Чугуїв.

Незважаючи на обстріл, українські військові пішли в контрнаступ за багатьма напрямками. Зокрема, бійці повністю взяли під свій контроль Дергачі в передмісті Харкова.

У процесі боїв у ЗС РФ було знищено 2 танки і два броньовані автомобілі.

Заявляється, що ЗСУ не зазнали втрат унаслідок контратаки.

бої за харків
Дергачі знаходяться у північній частині Харкова
Наслідки обстрілу ТРЦ "Нікольський" у Харкові
Наслідки обстрілу ТРЦ "Нікольський" у Харкові
Обстріли в Чугуєві
Обстріли в Чугуєві
Будинок СБУ в Чугуєві
Будинок СБУ в Чугуєві
Обстріли Північної Салтівки у Харкові
Обстріли Північної Салтівки у Харкові
Наслідки обстрілу ТРЦ "Нікольський" у Харкові
Обстріли в Чугуєві
Будинок СБУ в Чугуєві
Обстріли Північної Салтівки у Харкові

Ситуація у Миколаєві

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім заявив, що ворожі сили проводять ротацію. Уночі авіація розбомбила вороже постачання, яке йшло з Херсонщини.

"Збитків завдали нормальних. У нас додалося їхньої техніки", — заявив Кім.

За словами мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, навколо Миколаєва зосереджено приблизно 1 500 одиниць ворожої техніки. Вони знаходяться в радіусі 30 км від міста, звідки ведуть обстріл міста.

Ситуація у Маріуполі

Українські військові продовжують утримувати кругову оборону міста. Вчора російські окупанти завдали авіаудару по дитячій лікарні №2 та пологовому будинку. За уточненими даними через атаку постраждало 17 людей: 3 загиблих, серед них дитина, лікар і жінка.

У Міноборони РФ заявляють, що їхні військові вже зайшли в деякі райони Маріуполя:

  • Азовський;
  • Найдьонівка;
  • Ляпіно;
  • Виноградар із виходом на "Азовсталь";
  • Західний.
бої за маріуполь
Карта РФ про ситуацію в Маріуполі, синім виділено райони, куди нібито зайшли ЗС РФ

Полк "Азов" опублікував світлини наслідків знищення приазовського міста. Вказується, що захисники міста змогли знищити 4 танки та 1 БМП. Усього пошкоджено 11 одиниць бронетехніки ЗС РФ.

Центр Маріуполя після обстрілу
Центр Маріуполя після обстрілу
Обстріл Маріуполя
Обстріл Маріуполя
Обстріл Маріуполя
Обстріл Маріуполя
Обстріл Маріуполя
Обстріл Маріуполя
Обстріл Маріуполя
Обстріл Маріуполя
Обстріл Маріуполя
Обстріл Маріуполя
Обстріл Маріуполя
Обстріл Маріуполя
Обстріл Маріуполя
Обстріл Маріуполя
Центр Маріуполя після обстрілу
Обстріл Маріуполя
Обстріл Маріуполя
Обстріл Маріуполя
Обстріл Маріуполя
Обстріл Маріуполя
Обстріл Маріуполя
Обстріл Маріуполя

Вранці 10 березня російські війська знову завдали авіаудару по Маріуполю. Відомо про одного загиблого. Обстріл стався приблизно о 8-й ранку, незадовго до початку припинення вогню для евакуації людей.

Тривають бої у Волновасі.

Нагадаємо, українці зможуть оформити заявку на відшкодування збитків за пошкоджене майно через "Дію".

В Україні набув чинності закон, що дозволяє цивільним убивати російських військових.