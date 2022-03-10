Українці зможуть оформити заявку на відшкодування збитків за пошкоджене майно в "Дія"

Уряд також запустить тимчасове цифрове посвідчення під назвою є Документ.

Сервіс державних послуг дозволить громадянам України, які постраждали через війну з Росією, відшкодувати збитки від пошкодженого майна та отримати тимчасові документи. Про це 9 березня у своєму відеозверненні заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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За його словами, Кабінет Міністрів створив "Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури", щоб відбудувати країну після відбиття російської агресії. Будь-який громадянин, квартира чи будинок якого пошкоджено російськими військами, може залишити відповідну заявку в сервісі "Дія", щоб отримати компенсацію.

"Щойно війну закінчать, ми почнемо відновлювати все, що зруйнував ворог", — заявив Денис Шмигаль.

Він додав, що з моменту вторгнення сил РФ багато українців залишилися без документів, тому уряд запустить у "Дії" нову послугу — тимчасове цифрове посвідчення під назвою єДокумент. У ньому зазначатимуть паспортні дані, індивідуальний податковий номер та "за можливості фото".

Денис Шмигаль додав, що доступ до отримання "єДокумента" автоматично отримають усі користувачі "Дії". Цифрове посвідчення визнаватимуть усі органи державної влади, а також поліцейські та військовослужбовці, які чергують на блокпостах.

Раніше стало відомо, що державна програма єПідтримка дозволить українцям отримати 6500 грн як матеріальну допомогу під час війни. Як повідомило підприємство "Дія", з 8 березня отримати гроші зможуть мешканці населених пунктів, де ведуться бойові дії.

Писали також, що в "Дії" тимчасово будуть недоступні деякі документи та послуги. Як заявили в Мінцифри, державні реєстри довелося відключити задля безпеки.