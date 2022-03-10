Украинцы смогут оформить заявку на возмещение ущерба за поврежденное имущество в "Дія"

Правительство также запустит временное цифровое удостоверение под названием єДокумент.

Сервис государственных услуг позволит гражданам Украины, пострадавшим из-за войны с Россией, возместить ущерб от поврежденного имущества и получить временные документы. Об этом 9 марта в своем видеообращении заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Диджитал" в Facebook Подписаться

По его словам, Кабинет министров создал "Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры", чтобы отстроить страну после отражения российской агрессии. Любой гражданин, квартира или дом которого повреждены российскими войсками, может оставить соответствующую заявку в сервисе "Дія", чтобы получить компенсацию.

"Как только война будет завершена, мы начнем восстанавливать все, что разрушил враг", — заявил Денис Шмыгаль.

Он добавил, что с момента вторжения сил РФ многие украинцы остались без документов, в связи с этим правительство запустит в "Дії" новую услугу — временное цифровое удостоверение под названием єДокумент. В нем будут указаны паспортные данные, индивидуальный налоговый номер и "по возможности фото.

Денис Шмыгаль добавил, что доступ к получению "єДокумента" автоматически получат все пользователи "Дії". Цифровое удостоверение будут признавать все органы государственной власти, а также полицейские и военнослужащие, дежурящие на блокпостах.

Ранее стало известно, что государственная программа єПідтримка позволит украинцам получить 6500 грн в качестве материальной помощи во время войны. Как сообщило предприятие "Дія", с 8 марта получить деньги смогут жители населенных пунктов, где ведутся боевые действия.

Писали также, что в "Дія" временно будут недоступны некоторые документы и услуги. Как заявили в Минцифры, государственные реестры пришлось отключить в интересах безопасности.