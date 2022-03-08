єПідтримка 6500 грн: стало известно, кто и когда сможет получить материальную помощь

Услуга доступна всем украинцам из регионов, где ведутся самые активные боевые действия.

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что программа єПідтримка позволит украинцам получить 6500 грн матпомоши от государства. В ГП "Дія" сообщили, что с сегодняшнего дня, 8 марта 2022 года, получить указанную сумму смогут украинцы из населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия.

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Подать заявку на помощь от государства можно с сегодняшнего дня, услуга доступна всем украинцам из регионов, где ведутся самые активные боевые действия. Даже если вы не вакцинировались, вы все равно можете подать заявку.

Кто может получить 6500 грн єПідтримка:

наемные работники, за которых уплачивается ЕСВ (единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование),

ФЛП всех групп.

Области, где будет работать услуга:

Черниговская,

Сумская,

Харьковская,

Херсонская,

Николаевская,

Запорожская,

Донецкая,

Луганская,

Житомирская,

Одесская,

Волынская,

Киевская и г. Киев.

Как получить помощь:

Зайдите в Дія — нажмите Услуги — єПідтримка Выберите карту єПідтримка (Как оформить карту, узнайте по ссылке) Нажмите Получить помощь Ожидайте зачисление средств

"Подавайте заявку даже если вы уже получили 1000 грн за вакцинацию. Потратить пособие можно на любые товары или услуги", — говорится в сообщении.

В программе принимают участие все банки, подключенные к поддержке: Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Сбербанк, Укргазбанк, Raiffeisen Bank, Банк Восток, IdeaBank, izibank, ПУМБ.

Ранее мы сообщали о том, что материальную помощь в размере 1000 грн, которую ранее начисляли всем вакцинировавшимся, теперь можно потратить на любые товары и услуги, а также перечислить в помощь ВСУ.