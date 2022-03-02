Деньги по программе "єПідтримка" можно потратить на товары и услуги, — Федоров
Правительство Украины сняло все ограничения программы "єПідтримка", связанные с конкретным направлением бизнеса.
Со 2 марта средства программы "єПідтримка" можно будет потратить на покупку любых продуктов и товаров, поскольку теперь программа не имеет ограничений на конкретные направления бизнеса. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Мы понимаем, что теперь каждая гривна может спасти чью-то жизнь или существенно помочь", — заявил министр.
Деньги можно потратить на покупки любых товаров (оплачивать покупки по всем МСС-кодам), а также есть возможность перевода средств на другие банковские карты. Однако пополнять карту "єПідтримка" личными средствами нельзя.
Ограничения уже сняли следующие банки:
- Монобанк;
- Альфа-банк;
- ПриватБанк;
- А-Банк;
- ПУМБ;
- Восток;
- Укргазбанк.
Ранее сообщалось, что деньги программы "єПідтримка" можно пожертвовать украинской армии. Все перечисленные средства поступят в фонд "Повернись живим".