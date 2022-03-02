Деньги по программе "єПідтримка" можно потратить на товары и услуги, — Федоров

Правительство Украины сняло все ограничения программы "єПідтримка", связанные с конкретным направлением бизнеса.

Со 2 марта средства программы "єПідтримка" можно будет потратить на покупку любых продуктов и товаров, поскольку теперь программа не имеет ограничений на конкретные направления бизнеса. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"Мы понимаем, что теперь каждая гривна может спасти чью-то жизнь или существенно помочь", — заявил министр.

Деньги можно потратить на покупки любых товаров (оплачивать покупки по всем МСС-кодам), а также есть возможность перевода средств на другие банковские карты. Однако пополнять карту "єПідтримка" личными средствами нельзя.

Ограничения уже сняли следующие банки:

Монобанк;

Альфа-банк;

ПриватБанк;

А-Банк;

ПУМБ;

Восток;

Укргазбанк.

Ранее сообщалось, что деньги программы "єПідтримка" можно пожертвовать украинской армии. Все перечисленные средства поступят в фонд "Повернись живим".