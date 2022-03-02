Гроші за програмою "єПідтримка" можна витратити на товари та послуги, — Федоров

Уряд України зняв усі обмеження програми "єПідтримка", пов'язані з конкретним напрямком бізнесу.

З 2 березня кошти програми "єПідтримка" можна буде витратити на купівлю будь-яких продуктів і товарів, оскільки тепер програма не має обмежень на конкретні напрямки бізнесу. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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"Ми розуміємо, що тепер кожна гривня може врятувати чиєсь життя або суттєво допомогти", — заявив міністр.

Гроші можна витратити на покупки будь-яких товарів (оплачувати покупки за всіма МСС-кодами), а також є можливість переказу коштів на інші банківські картки. Проте поповнювати картку "єПідтримка" власними коштами не можна.

Обмеження вже зняли такі банки:

Монобанк;

Альфа Банк;

ПриватБанк;

А-банк;

ПУМБ;

Схід;

Укргазбанк

Раніше повідомлялося, що гроші програми "єПідтримка" можна пожертвувати українській армії. Усі переказані кошти надійдуть до фонду "Повернися живим".