Гроші за програмою "єПідтримка" можна витратити на товари та послуги, — Федоров
Уряд України зняв усі обмеження програми "єПідтримка", пов'язані з конкретним напрямком бізнесу.
З 2 березня кошти програми "єПідтримка" можна буде витратити на купівлю будь-яких продуктів і товарів, оскільки тепер програма не має обмежень на конкретні напрямки бізнесу. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Ми розуміємо, що тепер кожна гривня може врятувати чиєсь життя або суттєво допомогти", — заявив міністр.
Гроші можна витратити на покупки будь-яких товарів (оплачувати покупки за всіма МСС-кодами), а також є можливість переказу коштів на інші банківські картки. Проте поповнювати картку "єПідтримка" власними коштами не можна.
Обмеження вже зняли такі банки:
- Монобанк;
- Альфа Банк;
- ПриватБанк;
- А-банк;
- ПУМБ;
- Схід;
- Укргазбанк
Раніше повідомлялося, що гроші програми "єПідтримка" можна пожертвувати українській армії. Усі переказані кошти надійдуть до фонду "Повернися живим".